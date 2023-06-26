"Показали мастер-класс" - Пригожин рассказал, почему не собирался свергать Путина

🎤 Мнение

Опубликовано: 26.06.2023 18:22 , Обновлено: 26.06.2023

Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнер", заявил 26 июня, что и не собирался брать Москву штурмом и тем более свергать Владимира Путина. По его словам, марш тысяч вооруженных боевиков его ЧВК на столицу РФ был "демонстрацией".

“Нашим решением развернуться были два важнейших фактора. Первый – это то, что мы не хотели пролить русскую кровь. Второй фактор – мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране. В это время Александр Григорьевич Лукашенко протянул руку и предложил найти пути решения для дальнейшей работы ЧВК “Вагнер” в законной юрисдикции. Колонны развернулись назад и ушли в полевые лагеря”, - заявил в своем свежем обращении Евгений Пригожин. Он подчеркнул, что ЧВК “Вагнер” продолжит существовать.

По его словам, мятеж получился из-за “интриг и непродуманных решений”, в результате которых всех бойцов “Вагнера” обязали подписать до 1 июля контракты с Минобороны РФ и перейти в подчинение к нему.

“Собрался совет командиров, который довел всю информацию до бойцов. Никто не согласился подписывать контракт с Минобороны, поскольку все прекрасно знают, что это приведет к полной потере боеспособности. Опытные бойцы, опытные командиры будут фактически размазаны и пойдут на мясо. Те бойцы, которые решили, что они готовы перейти к Минобороны — перешли”, - уточнил он.

“Наш марш мы начали из-за несправедливости. По дороге на земле мы не убили ни одного солдата. За сутки не дошли только 200 километров до Москвы, зашли и заняли под контроль город Ростов. Мирные жители были рады видеть нас. Мы показали мастер-класс, который мог быть виден 24 февраля 2022 года (день вторжения РФ в Украину - Ред)”, - похвалился Евгений Пригожин.

По его словам, его “марш справедливости” продемонстрировал проблемы внутри России и силовых структур. “Мы показали результат, который должна была продемонстрировать российская армия”, - заявил глава ЧВК “Вагнер”.

“Мы не имели цели свержения существующего режима и законно избранной власти”, - уточнил он и заявил, что его боевики якобы хотели привлечь к ответственности лиц, допустивших ошибки во время вторжения в Украину.

Пригожин подтвердил факт “ответных” ударов по летательным аппаратам МО РФ, объясняя это самозащитой. По его словам, в результате ударов по ЧВК погибли 30 “вагнеров”.

Ранее Телеграф сообщил, что Владимир Путин пошел на уступки и потому основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин остановил поход на Москву. Об этом сообщили приближенные к российским спецслужбам Telegram-каналы.

В Кремле сообщили, что Путин «пообещал» Пригожину. Причем тут Беларусь?