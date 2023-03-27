«Путин – пустышка» — В сеть выложили «разговор Пригожина с Ахмедовым». Два Пригожина ответили

Опубликовано: 27.03.2023 12:43 , Обновлено: 27.03.2023

В выходные в интернет попала аудиозапись, на которой, как предположили пользователи Сети, российский продюсер Иосиф Пригожин и бывший сенатор-миллиардер Фархад Ахмедов резко критикуют президента РФ Владимира Путина и его окружение. Эту ситуацию прокомментировали как сам Иосиф Пригожин, так и его однофамилец, глава ЧВК «Вагнер» Евгений.

Что за аудиозапись?

Так, голоса на записи называют российского лидера «пустышкой», а его окружение – «закомплексованными лилипутами», которых «все ненавидят».

«Он (Путин) не рулевой, он не рулил, он всегда говорил то, что ему писали, он летал туда-сюда, из него создали героя. А в таких ситуациях он оказался тем, кем он сейчас есть. И вся его команда такая”, - говорят мужчины.

«Сам чуть было не поверил»

Иосиф Пригожин заявил, что не имеет никакого от ношения к этой аудиозаписи, назвал её «фальшивой» и опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение. По его словам, эту запись создали и выложили в сеть, чтобы «минимизировать» число сторонников Путина.

«Сегодняшние технологии, нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу», — заявил Иосиф Пригожин, отметив, что “сам чуть было не поверил”, что голос на записи принадлежит ему.

«Мою политическую позицию все знают. Она присутствует во всех моих интервью и общественном поле», - подчеркнул продюсер.

«Могли перепутать Пригожиных»

В свою очередь глава ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин заявил, что люди, опубликовавшие запись, могли “перепутать Пригожиных”.

“Возможно, что те люди, которые проводили эту спецоперацию и которые выложили этот разговор, могли думать о том, что разговариваю я”, - прокомментировал Евгений Пригожин.

При этом он подчеркнул, что, в отличие от Иосифа, он “мягкий человек” и не разговаривает “так агрессивно”. По его словам, его однофамилец - “человек дерзкий и вспыльчивый по своей натуре”, так как “так принято в шоу-бизнесе”.

При этом он раскритиковала своего однофамильца за то, что тот стал публично комментировать данную аудиозапись.

“То, что Иосиф по телефону поговорил – это его полное право. Если сейчас телефонные разговоры запретить по статье “дискредитация”, то тогда можно просто начать поголовную кастрацию или еще какие-нибудь драконовские меры. А вот то, что он отмазываться начал после этого – я считаю, полный м#### [неприятный, подлый человек, ничтожество]”, - заявилглава ЧВК “Вагнер”.