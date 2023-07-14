"Ну вот вы и в Кремле" - Путин рассказал о переговорах с Пригожиным после попытки переворота

Опубликовано: 14.07.2023 09:13 , Обновлено: 14.07.2023

Президент России Владимир Путин 13 июля поделился подробностями встречи с командирами ЧВК "Вагнер" и их лидером Евгением Пригожиным, организованной в Кремле 29 июня, спустя пять дней после их вооружённого мятежа. "Ну вот, вы в Кремле", - такой фразой, по словам журналиста Андрея Колесникова, президент открыл встречу с наёмниками Пригожина, который в дни мятежа обещал "дойти до Кремля".

Отвечая на вопрос журналиста издания “Коммерсантъ” о том, “что происходило на самом деле”, Владимир Путин выразил сожаление по поводу того, что “рядовые бойцы” ЧВК “Вагнер” “оказались втянуты в эти события”.

“С одной стороны, я на встрече с ними дал оценку того, что они сделали на поле боя, а с другой стороны — того, что они сделали в ходе событий 24 июня. Третье — показал возможные варианты дальнейшего прохождения их службы, в том числе и боевого применения. Вот и все”, - кратко пересказал содержание трёхчасовой встречи с наёмниками Пригожина российский президент.

По его словам, на встрече присутствовали 35 человек. Всем им якобы было предложено “несколько вариантов трудоустройства”, в том числе “собраться в одном месте и продолжать служить” под началом их непосредственного командира (известен под позывным Седой), который руководил их действиями последние 16 месяцев.

“Для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время”, - подчеркнул Путин. По его словам, “многие кивали”, когда он говорил об этом, но с этим не согласился их лидер, Евгений Пригожин.

“Он сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: “Нет, ребята не согласны с таким решением"", - раскрыл подробности переговоров российский президент.

“Юридически не существует!”

На вопрос о том, сможет ли ЧВК “Вагнер” сохраниться как боевая единица, Путин категорически заявил, что как юридическое лицо ЧВК “Вагнер” вовсе не существует.

“У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует! Группа есть, но юридически не существует!” — подчеркнул президент. По его словам, этот “непростой вопрос”, связанный с реальной легализацией подобных групп военных наёмников, должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве.

Что на самом деле говорит закон?

Отметим, однако, что деятельность наёмников в России в настоящее время регулируется Уголовным кодексом. Согласностатье 359 УК, и вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемников, и их привлечение к вооруженному конфликту или военным действиям официально запрещены. За это предусмотрено суровое наказание - лишение свободы на срок от 4 до 8 лет (с или без ограничения свободы на срок до двух лет).

Если же вербовку, обучение, финансирование наёмников осуществляет чиновник “с использованием своего служебного положения”, ему грозит ещё больший тюремный срок - от 7 до 15 лет, а также внушительные штрафы.

Для самих наёмников участие в вооруженном конфликте или военных действиях, согласно действующему российскому законодательству, грозит лишением свободы на срок от 3 до 7 лет (с или без ограничения свободы на срок до одного года).