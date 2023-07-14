Минобороны объявило место в Беларуси, куда уже прибыла ЧВК "Вагнер"

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Опубликовано: 14.07.2023 15:38 , Обновлено: 14.07.2023

Министерство обороны Беларуси сообщило 14 июля, что под Осиповичами начались занятия с белорусскими подразделениями территориальных войск, где в качестве инструкторов по ряду военных дисциплин "выступили бойцы ЧВК «Вагнер»".

В ведомстве утверждают, что военнообязанные “осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине”.

На опубликованном министерством видео видны некие мужчины в военной форме, скрывающие свои лица, которые что-то объясняют белорусским военнообязанными (звука нет). Потом в репортаже некоторые из людей в белорусской военной форме, подписанные как “военнообязанный”, хвалят и говорят, что не сомневаются в подготовке “чвкашников”.

Точное место расположения учебного лагеря не называлось. Однако известно, что первая часть этих сборов прошла в Солигорском районе. Затем для “завершения боевого слаживания” военнообязанные прибыли под Осиповичи.

Тем временем, в Интернете появилось фото, где глава ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин позирует в трусах в кровати в какой-то палатке.

Российские источники называют дату съёмки как 12 июня.

В российских соцсетях эту фотографию Евгения Пригожина датируют ещё 12 июня (по метаданным),то есть еще до мятежа в России. Украинские же телеграм-каналы пишут, что на фото Пригожин - в лагере на территории Беларуси.

Впрочем, в Пенгатоне подтвердили, что наемники ЧВК “Вагнер” уже не участвуют во вложении России в Украину

«На данном этапе мы не видим, чтобы силы Вагнера принимали какое-либо значительное участие в поддержке боевых действий в Украине», — заявил официальный представитель Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Ранее министерство обороны Беларуси 11 июля подтвердило, что представители ЧВК Вагнера прибудут в Беларусь и будут находиться на полигонах для проведения занятий.

Ещё ранее генерал-майор Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси, пояснил, что палаточный лагерь в деревне под Осиповичами, снимки которого на днях появились в СМИ, построен «для тренировки как военных, так и представителей гражданской администрации в рамках развертывания системы территориальной обороны». Лагерь способен вместить около 5 000 человек.

В Минобороны пояснили, для чего возвели палаточный лагерь под Осиповичами