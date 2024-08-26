Минобороны предупредило о проверке теробороны в одной области Беларуси. Кому приготовиться?

Опубликовано: 26.08.2024 11:14 , Обновлено: 26.08.2024

В Министерстве обороны Беларуси сообщили, что в период с 26 августа по 6 сентября проведут второй этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны Гомельской области.

По информации Минобороны, проверка пройдет под руководством начальника управления территориальной обороны — заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Андрея Кравченко.

Фото иллюстративное: Telegram-канал "На Западном рубеже"

У мероприятия, как передали в военном ведомстве, две цели:

оценить уровень подготовки теробороны области,

определить эффективность работы должностных лиц райисполкомов и военных комиссариатов Гомельщины в формировании территориальных войск и применении сил теробороны.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Минобороны предупредило о начале учебного сбора с военнообязанными территориальных войск Волковысского района Гродненской области. С военнослужащими организуют занятия, в ходе которых бойцов подготовят к выполнению задач согласно военно-учетным специальностям. Сбор завершится 30 августа.

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Также мы писали, что Министерство обороны отправило 19 августа 25 сотрудников государственных СМИ на военном вертолете Ми-8-МТВ-5 в лес жить в палаточном лагере с “армейским распорядком дня”.

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