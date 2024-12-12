МИД Беларуси предрёк новому правительству Литвы «глубокий кризис»

Опубликовано: 12.12.2024 14:43 , Обновлено: 24.12.2024

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Беларуси Анатолий Глаз предрёк ухудшение социально-экономической ситуации в Литве и "ещё более глубокий кризис". Комментируя официальное начало работы нового правительства Литвы, Глаз высказал мнение, что "народно-избранным демократическим силам явно не дадут управлять" соседней страной.

“Ряд политических лидеров не пустили в правительство, а в программу извне навязали антибелорусские и антироссийские нарративы. Все это загонит социально-экономическую ситуацию в Литве в еще более глубокий кризис”, - заявил официальный представитель МИД Беларуси.

Глаз упрекнул “современную европейскую демократию” в “показушности”, из-за которой, по его мнению, в ближайшее время в стране будет наблюдаться ухудшение благосостояния, комфорта и безопасности граждан.

“И в результате не исключено, что литовский народ скоро снова вынужден будет сказать свое слово, и оно будет более веским”, - дал свой прогноз белорусский дипломат, подчеркнув, что “настоящую народную демократию Беларусь всегда поддержит”.

Он раскритиковал ушедшее литовское правительство за “активность, которая шла явно в разрез с очевидными интересами” собственных граждан, и заявил, что прошедшие парламентские выборы “четко показали”, что литовцам “нужна совершенно иная власть”.

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“Чудом перенесли на себе четырехлетнее правление консерваторов”

“Граждане страны, чудом перенесшие на себе четырехлетнее правление консерваторов, сделали свой выбор в пользу других политических сил”, - заявил Глаз, признав, что среди новоизбранных членов правительства “есть люди, способные по-другому взглянуть на решение внутренних проблем Литвы” и ее отношения с Беларусью.

Пресс-секретарь белорусского МИДа выказал предположение, что новые члены правительства могли бы “критически оценить масштабы ущерба, нанесенного консерваторами самой Литве и ее народу”.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошедших в конце октября парламентских выборах Литовская социал-демократическая партия, которая последние четыре года находилась в оппозиции, набрала большинство голосов. Однако, их количества оказалось недостаточным для формирования правящего большинства, из-за чего партии пришлось сформировать правящую коалицию, что вызвало немало споров внутри политической системы страны.

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Уже 21 ноября Сейм утвердил кандидатуру нового премьер-министра страны. Им стал социал-демократ Гинтаутас Палуцкас, за которого отдали свои голоса 88 членов Сейма. А 12 декабря новое правительство было приведено к присяге и на первом заседании официальная программа 19-го правительства была принята большинством голосов.

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