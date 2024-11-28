Глава МИД выразил обеспокоенность «активизацией НАТО» у границ Беларуси

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Опубликовано: 28.11.2024 10:39 , Обновлено: 28.11.2024

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков выразил обеспокоенность из-за "активизации деятельности стран-членов НАТО" и "наращивания наступательного потенциала" НАТО в непосредственной близости от границ Беларуси. Такое заявление глава белорусского внешнеполитического ведомства сделал 28 ноября на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане.

По данным пресс-службы МИД, Рыженков заявил на заседании о “беспрецедентном росте напряженности” не только в мире в целом, но и конкретно в нашем регионе, чему, по его словам, способствовало “обострение вооруженных конфликтов” и “милитаризация международных отношений”.

Рыженков обвинил страны НАТО в “активизации деятельности”, в том числе, у белорусских границ, не уточнив, что именно под этим понимается, и призвал “интенсифицировать усилия по деэскалации напряженности” и “углубить предметный диалог” по безопасности на евразийском пространстве.

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На заседании в Астане страны-участницы ОДКБ, в числе прочего, подписали ряд документов по укреплению военной составляющей организации.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что в сентябре этого года президент Литвы Гитанас Науседа пообещал разместить порядка тысячи американских военнослужащих на литовском полигоне в Пабраде, расположенном в 15 км от границы с Беларусью. А в ноябре власти Литвы признались, что, вероятнее всего, не успеют вовремя разместить у себя бригаду бундесвера из 5000 немецких солдат. В настоящее время для них на литовском полигоне Руднинкай, расположенном в 20 километрах от границы с Беларусью, возводят военный городок.

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