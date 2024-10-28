Оппозиция одержала победу на выборах в Сейм Литвы

Опубликовано: 28.10.2024 08:13 , Обновлено: 28.10.2024

Вечером в воскресенье, 27 октября, стали известны результаты выборов в Сейм Литвы. Безоговорочную победу в этом году одержала Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП), которая последние четыре года находилась в оппозиции. Впрочем, количества голосов, необходимого для формирования правящего большинства, партия всё равно не набрала, поэтому в ближайшее время ей предстоит сформировать правящую коалицию.

Поскольку на выборах в Сейм победила Литовская социал-демократическая партия, по мнению местных политологов, у неё есть перспектива формирования “стабильной правящей коалиции”, которая будет состоять из представителей трех партий. Ещё в ходе электоральной кампании представители ЛСДП заявляли о готовности вступить в коалицию с Демократическим союзом “Во имя Литвы” и Союзом крестьян и зеленых Литвы, сообщил литовский портал LRT.

В первом туре, который состоялся две недели назад социал-демократам удалось обеспечить себе 20 мест в Сейме, а во втором туре, состоявшемся в воскресенье, кандидаты от этой партии оказались в лидерах или одержали победу в 30 одномандатных округах.

По мнению преподавателя кафедры государственного управления и политических наук Клайпедского университета Габриэле Бурбулите-Цискаришвили, такой результат “развеял сомнения в стабильности коалиции” и может оказаться достаточным для того, чтобы три упомянутые партии сформировали “достаточно единую коалицию”. В качестве возможной альтернативы “крестьянам” политологи также называют представителей либеральной парии.

[info_b]По предварительным данным Центризбиркома, демократы получат в Сейме 14 мест, либералы - 11 мест, Союз крестьян и зеленых Литвы- 8 мест,“Заря Немана” - 19 мест.

Первоначальные результаты выборов показывают, что коалиция, состоящая из демократов, социал-демократов и “крестьян”, получит в Сейме 70 голосов из 141, тогда как у коалиции социал-демократов, союза “Во имя Литвы” и представителей либерального движения обеспечит им 75 голосов.

Тем временем у ныне правящей партии “Союз Отечества – Христианские демократы Литвы” пока вырисовывается вторая по величине фракция в парламенте из 27 членов.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Сейм Литвы прошла и партия “Заря Немана”, члены которой выступали за налаживание отношений с Беларусью и смягчение введённых ранее против страны экономических санкций.

Литовская партия, предложившая отменить санкции против Беларуси, заняла 3 место. Как прошёл первый тур выборов в Сейм?