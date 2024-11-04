«Мы вынуждены» - Глава МИД Беларуси анонсировал «большую кадровую» ротацию в дипкорпусе за рубежом

Опубликовано: 04.11.2024 15:13 , Обновлено: 04.11.2024

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков 4 ноября после встречи с президентом Александром Лукашенко анонсировал "большой кадровый день", где планируют ротацию белорусских дипломатов за рубежом.

“Мы планируем достаточно большой кадровый день в связи с назначениями в дипкорпусе за рубежом. Не потому, что какая-то экстренная ситуация, кто-то скажет - выборы… Нет. Потому, что некоторое время назад ротационный процесс был упущен, и мы сегодня вынуждены сразу значительное количество людей готовить к назначению”, - сказал Рыженков, передало агентство БелТА.

Фото: president.gov.by

Он утверждает, что ротацию в дипломатии используют “везде в мире”, чтобы дипломаты, как передало БелТА, не попали под “влияние” страны пребывания. “Каждый человек, который живет в какой-то стране, подвергается мощному информационному воздействию, естественно, проникается какими-то идеями, интересами, ожиданиями…” - считает глава белорусского МИД.

По его словам, важно, чтобы дипломат “не начал смотреть на двусторонние отношения глазами той стороны”. Как рассказал Рыженков, уже пришло время возвращения некоторых послов на родину. Каких именно, не уточнил.

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“Порядок назначения на дипломатические должности такого уровня всегда сопровождается рядом особых кадровых движений, в первую очередь это получение агремана страны пребывания. То есть говорить о том, что мы кого-то назначим, до того, как мы увидели ответ принимающей стороны, что она готова рассматривать такого человека в качестве нашего посла, это преждевременно”, - пояснил министр иностранных дел.

[info_b]Агреман - это предварительное согласие правительства одного государства на назначение определенного человека в качестве дипломатического представителя.[/info_b]

Рыженков добавил, что на встрече у Лукашенко обсуждали конкретные кандидатуры.

Ранее Telegraf.news писал, что также сегодня, 4 ноября, президент дал согласие на назначение новых руководителей государственного предприятия “Беларуськалий” и госконцерна “Белнефтехим”.

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