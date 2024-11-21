Литва определилась с должностью нового премьер-министра

Опубликовано: 21.11.2024 15:03 , Обновлено: 21.11.2024

Депутаты литовского Сейма 21 ноября утвердили кандидатуру нового премьер-министра страны. Им стал социал-демократ Гинтаутас Палуцкас, за которого отдали свои голоса 88 членов Сейма. Против этого кандидата высказались 34 депутата, ещё шестеро воздержались.

Получив одобрение Сейма, 45-летний Палуцкас в должности нового премьер-министра должен будет в течение ближайших 15 дней представить парламенту составленный и утвержденный президентом Кабинет министров и внести на рассмотрение программу правительства. Политик после своего назначения заявил, что у него уже есть имена всех возможных министров., однако конкретные фамилии он называть отказался, сославшись на необходимость их согласования, в том числе, с главой государства, сообщил портал lrt.lt.

Палуцкас был выдвинут на пост главы правительства Литовской социал-демократической партией, получившей наибольшее количество мест в Сейме на недавних парламентских выборах. Эта партия впоследствии сформировала правящую коалицию с Демократическим союзом “Во имя Литвы” во главе с Саулюсом Сквернялисом и партией “Заря Немана” во главе с Ремигияусом Жемайтайтисом.

Как следует из результатов голосования, назначение Палуцкаса в качестве премьера приветствовали далеко не все депутаты. Так, лидер консервативной фракции Миндаугас Линге заявил, что решение социал-демократов сформировать коалицию с “Зарёй Немана” “создает риски для безопасности страны и её интересов”.

“Этот выбор наносит не только репутационный ущерб, но может иметь последствия, особенно в решениях Берлина или Вашингтона относительно важных для нас гарантий безопасности”, - заявил Линге, комментируя назначение нового премьера, которого он также упрекнул в “отсутствии твёрдой позиции” по выстраиванию отношений с Китаем и санкций против “недемократических режимов” (каких именно - политик не уточнил).

А вот члены правящей коалиции, наоборот, с воодушевлением отзывались о кандидатуре нового премьера. Так, представитель союза “Во имя Литвы” Линас Кукурайтис назвал Палуцкаса “компетентным политиком”, который демонстрирует “высокий профессионализм” и “культуру диалога”.

Ранее Telegraf.news рассказа, что несмотря на то, что на прошедших в конце октября парламентских выборах Литовская социал-демократическая партия, которая последние четыре года находилась в оппозиции, набрала большинство голосов, их количества оказалось недостаточным для формирования правящего большинства. Это вынудило партию сформировать правящую коалицию, что вызвало немало споров внутри политической системы страны.

Оппозиция одержала победу на выборах в Сейм Литвы