Лукашенко разрешил Совмину вводить «специальные ограничительные меры» против «недружественных стран». О чем речь?

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Опубликовано: 20.07.2023 10:51 , Обновлено: 20.07.2023

На Национальном правовом интернет-портале 20 июля опубликовали подписанный Александром Лукашенко закон «О применении специальных ограничительных мер». Документ регламентирует применение ограничительных мер «в связи с недружественными действиями иностранных государств».

Речь идет про меры экономического характера или другие меры, не связанные с применением силы или угрозы силой, говорится в документе.

Их могут применять в отношении государств, «совершающих недружественные действия» в отношении Беларуси, белорусов и организаций страны. Отмечается, что такие меры не могут применять в отношении граждан и организаций Беларуси.

В законе дается определение «недружественным действиям». Под этим понимают: «действия дискриминационного характера, совершаемые иностранным государством против национальных интересов и безопасности Беларуси, ее суверенитета и территориальной целостности, политической и экономической стабильности, прав, свобод и законных интересов граждан и организаций».

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Вот какие меры могут применить:

запретить или ограничить ввоз и продажу в Беларуси некоторых групп товаров из недружественных стран;

запретить или ограничить на транзит отдельные группы товаров из недружественных стран;

ввести запретит или ограничение в отношении импорта работ и услуг;

ввести запреты или ограничения в отношении экспорта работ и услуг в недружественные государства;

ввести запреты или ограничения в отношении экспорта товаров;

ввести запреты или ограничения на использование территории Беларуси, включая воздушное пространство;

запреты или ограничения на совершение финансовых операций; отсрочка исполнения обязательств по внешнеторговым договорам на период действия обстоятельств, послуживших основанием для применения ограничительных мер;

отсрочка исполнения обязательств в отношении объектов применения специальных мер;

приостановка международного сотрудничества, приостановка или прекращение действия международных договоров, а также другие меры, определяемые Совмином по поручению Александра Лукашенко.

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Запреты на импорт товаров не могут применять к:

продовольственным или другим товарам, являющимися важными для внутреннего рынка Беларуси;

товарам, аналоги которых не производятся в Беларуси;

товарам, ввозимым на территорию страны для личного пользования;

международной технической помощи, гуманитарной и иностранной безвозмездной помощи.

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Решения о применении или об отмене ограничительных мер принимаются Совмином в виде постановлений. Законом определены нюансы судебных разбирательств, связанных с применением ограничительных мер или их последствиями.

Закон вступает в силу через 10 дней после его опубликования.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Совмин разрешил владельцам из «недружественных стран» продать 54 белорусских компаний:

Совмин разрешил владельцам из «недружественных стран» продать 54 белорусских компаний