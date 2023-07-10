КГК забрал детский лагерь под Минском у представителей "недружественных" стран. Как у них оказался?

Опубликовано: 10.07.2023 16:31 , Обновлено: 10.07.2023

В Комитете госконтроля напомнили, что ведут контроль за заброшенными участками. Так, бывший пионерлагерь «Кировец» под Минском изъяли у частного собственника.

Сообщается, что этот лагерь пустует с начала нулевых. Позже он перешел во владение минской компании, которая обязалась привести его в порядок, но этого не сделали, рассказалаБелтелерадиокомпания.

Площадь территории – семь гектаров. Раньше территория принадлежала Минскому станкостроительному заводу, последняя лагерная смена прошла здесь в 2001 году. Некоторое время участок пустовал, а в 2004-м его продали владельцу частной фирмы.

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Роман Горецкий, начальник управления Комитета госконтроля Минской области отметил, что учредителями этой фирмы «являются учредители недружественных нам стран - это Великобритания и Литва». По его словам, в течение 20 лет никаких мер по наведению порядка, по сохранению имущества предпринято не было. «Было установлено, что лагерь находится в ужасающем состоянии. Весь зарос сорной растительностью, валяется бытовой мусор». В итоге Комитет госконтроля инициировал изъятие территории у частного собственника.

В КГК отметили, что в отношении частника были и устные предупреждения, и предписания, и штрафы.

По данным Госконтроля, только под Минском находится более трех десятков заброшенных лагерей, половина из которых в плачевном состоянии. Все эти участки рискуют повторить судьбу «Кировца», отметили в ведомстве.

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