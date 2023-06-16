Совмин разрешил владельцам из "недружественных стран" продать 54 белорусских компаний

Опубликовано: 16.06.2023 09:48 , Обновлено: 16.06.2023

Совет министров Беларуси сократил список так называемых "неотчуждаемых" компаний, то есть компаний, которые принадлежат иностранцам "из недружественных стран" и которым запретили продавать свои акции. В обновлённом перечне указаны 1795 компаний, тогда как полгода назад их было 1849, то есть список сократился на 54 позиции.

Обновлённый перечень был обнародован на Национальном правовом интернет-портале после принятия соответствующего постановления Совмина 10 июня. В этот перечень включены предприятия, акционерам которых “запрещается отчуждение принадлежащих им долей (акций) в уставных фондах белорусских юридических лиц”.

В данный список попали в том числе и компании, которые принадлежат гражданам Беларуси, однако, официально зарегистрированы в других государствам, в том числе в таких популярных у бизнесменов “офшорах”, как Кипр или Британские Виргинские Острова.

Среди компаний, акции которых иностранные владельцы временно не могут продать, есть такие известные фармацевтические компании, как нидерландская “Фармлэнд” и болгарская “Лекфарм”, популярные производители косметики “Орифлэйм Косметикс” с швейцарско-нидерландским капиталом и “Белита” с итальянским капиталом, “Белбогемия” с чешским капиталом и ряд других предприятий, работающих в самых разных областях в разных регионах страны.

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Напомним, что в первоначальной редакции списка “неотчуждаемых” компаний в июле 2022 года было всего 190 позиций. Своё решение заблокировать акции владельцев из “недружественных стран” Совмин аргументировал тогда “защитой интересов Беларуси”.