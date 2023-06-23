Головченко рассказал, как "чуть-чуть" упустил момент, после "ухода недружественных стран"

Опубликовано: 23.06.2023 07:00 , Обновлено: 23.06.2023

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 22 июня после совещания у Александра Лукашенко рассказал, что в белорусской экономике, которая "вышла на траекторию роста", всё-таки есть проблемы. По словам чиновника, они связаны с упущением Совмином момента, когда западные корпорации стали уходить из РФ.

“Где есть проблемы? Основные ведомства – это Минпром и «Белнефтехим», но по отдельным товарным позициям. Минпром – это тракторы и холодильники-морозильники. «Белнефтехим» – это шины в основном. Мы, к сожалению, чуть-чуть момент пропустили, потому что те мощности, с которых ушли недружественные страны, потихоньку замещаются российскими и китайскими производителями”, - признался Роман Головченко.

По его словам, он вместе с послом РФ в Беларуси даже обсуждали “брошенные” мощности, которые остались после ухода западных производителей. Роман Головченко заявил, что хотел бы “выбрать и активно заходить на эти площади, чтобы организовывать производство и на российских площадках”,

“Это важнейшая задача, которую надо решить в самое ближайшее время. Несмотря на то, что у нас Союзное государство, какая бы глубокая степень интеграции не была, все равно степень протекционизма по отношению к российским производителям априори будет выше, чем по отношению к Республике Беларусь”, - признался Роман Головченко.

С молочкой тоже проблемы

По словам Романа Головченко на совещании у Александра Лукашенко 22 июня, также проблемы есть и с экспортом молочной продукции, произведенной в Беларуси. Премьер признался, что на складах скопилось “молочки” почти на 400 миллионов долларов.

Но глава Совмина не стал унывать. “Специалисты говорят, что это не трагично, явление временное: цена на китайском и вообще на азиатском рынке начала расти”, – поделился предвкушениями Головченко, хоть и рассказал, что основной рынок российский, а там местные производители нарастили производство.

В итоге Александр Лукашенко предложил ему экспортировать белорусские молочные продукты в Зимбабве.

Ранее Телеграф сообщил, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко 9 мая выразил уверенность в том, что “экономическая победа” в противостоянии западным санкциям останется за Беларусью. По его словам, страна уже “отошла от первоначального санкционного шока” и в ближайшем будущем “намерена прибавлять в экономике”.

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