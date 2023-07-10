МАЗ показал новый автобус, где запчастей из "недружественных" стран всего 7%

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Опубликовано: 10.07.2023 14:45 , Обновлено: 10.07.2023

Заместитель генерального директора Минского автозавода Владимир Янушко рассказал про новый автобус МАЗ, который 10 июля показали общественности. Им оказался транспорт для туристических и междугородних перевозок третьего поколения "МАЗ 350".

Он вмещает 61+1+1 человек. Объем багажных отсеков составляет 11,1 м. куб. А двигатель установлен экологического класса Евро-6 мощностью 400 л.с.

Автобус может проехать без дозаправки до 2000 километров, а все благодаря, в том числе, и баку объемом 590 литров.

На заводе сообщили, что туристический автобус на 78% состоит из белорусских и российских комплектующих (там это назвали “локализацией”), еще 15% поставляются из “дружественных стран”. 7% - это комплектующие, “которые предстоит импортозаместить”, сообщили в ТГ-канале “Автозаводец МАЗ”.

Ранее Телеграф сообщил, что ещё в 2021 году в августе представитель МАЗ рассказал, что компания готовиться выпускать первые белорусские беспилотных автомобили. Он заявил, что «первый беспилотный электробус на дорогах Беларуси появится уже в следующем году». Однако сначала водитель в нем все же будет.

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