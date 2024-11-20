Лукашенко помиловал еще 32 белоруса, осужденных по экстремистским статьям

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Опубликовано: 20.11.2024 16:54 , Обновлено: 20.11.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 20 ноября еще 32 белоруса, которых осудили за "совершение экстремистских преступлений". По информации Telegram-канала "Пул Первого", это 24 мужчины и восемь женщин.

“Все они признали вину, раскаялись в содеянном и ходатайствовали о помиловании”, - написал источник.

В “Пул Первого” также рассказали, что из этих 32 помилованных у 17 человек есть хронические заболевания, один - с инвалидностью, также у 17 осужденных есть дети (двое - многодетные родители), а девять белорусов старше 50 лет.

В Telegram-канале заверили, что МВД обеспечит контроль за “правопослушным поведением” этих людей. За какие именно преступления их осудили, не уточнили.

Когда еще Лукашенко помиловал белорусов, осужденных за протесты и «экстремизм»

Так, глава государства 7 ноября помиловал 31 человека, осужденного за “преступления экстремистской направленности”. По информации пресс-службы Лукашенко, из них 17 человек с хроническими заболеваниями, трое — инвалиды, у 27 помилованных есть дети, а семеро — многодетные родители.

Лукашенко помиловал 31 белоруса, осужденного за «преступления экстремистской направленности»

Telegraf.news писал, что 16 августа 2024 года президент подписал указ о помиловании 30 белорусов, осужденных за «преступления протестной направленности». Тогда это были 14 женщин и 16 мужчин, в том числе с «серьезными заболеваниями» и пенсионеры.

Лукашенко помиловал 30 белорусов, осуждённых за протесты

В начале сентября глава государства также подписал указ, которым помиловал 30 осужденных за «преступления протестной направленности». Тогда Лукашенко помиловал 7 женщин и 23 мужчин, большинство из них, как рассказали в его пресс-службе, родители несовершеннолетних и малолетних детей.

Лукашенко помиловал еще 30 белорусов, осужденных за протесты

Еще одно решение о помиловании 37 человек, которых, по информации пресс-службы, осудили за «преступления экстремистской направленности», Лукашенко принял 16 сентября. Это в том числе шесть женщин, люди с хроническими заболеваниями, инвалиды, пенсионеры.

Лукашенко помиловал еще 37 белорусов, осужденных за «преступления экстремистской направленности»