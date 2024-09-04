Лукашенко помиловал еще 30 белорусов, осужденных за протесты

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Опубликовано: 04.09.2024 12:44 , Обновлено: 04.09.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 343 "О помиловании осужденных". Как передали в пресс-службе главы государства, на свободу должны выйти 30 человек, которых осудили за "преступления протестной направленности".

По информации пресс-службы, Лукашенко помиловал 7 женщин и 23 мужчин, большинство из них - родители несовершеннолетних и малолетних детей. Помилование этих людей рассматривали на комиссии по возвращении уехавших из страны граждан под руководством генерального прокурора Андрея Шведа.

Как передали в пресс-службе президента, все помилованные “подали ходатайство о помиловании, признали вину, искренне раскаялись и дали обещание вести правопослушный образ жизни”.

“Правопослушное поведение” этих людей будет обеспечивать МВД.

Ранее Telegraf.news сообщал, что 16 августа 2024 года Лукашенко также подписал указ о помиловании 30 белорусов, осужденных за “преступления протестной направленности”. Тогда это были 14 женщин и 16 мужчин, в том числе с “серьезными заболеваниями” и пенсионеры.

Лукашенко помиловал 30 белорусов, осуждённых за протесты