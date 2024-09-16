Лукашенко помиловал еще 37 белорусов, осужденных за "преступления экстремистской направленности"
Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 сентября подписал указ о помиловании 37 человек, которых, по информации пресс-службы главы государства, осудили за "преступления экстремистской направленности".
Как рассказали в пресс-службе, Лукашенко помиловал в том числе шесть женщин, людей с хроническими заболеваниями, инвалидов, пенсионеров. “Все они раскаялись и просили дать им возможность вернуться на свободу, вести законопослушный образ жизни”, - заявили в пресс-службе президента.
Там дополнили, что ходатайства осужденных “дополнительно изучала” возглавляемая генеральным прокурором Андреем Шведом комиссия по возвращению уехавших из Беларуси граждан
Ранее Telegraf.news сообщал, что Лукашенко в начале сентября также подписал указ, которым помиловал 30 осужденных за “преступления протестной направленности”. Тогда президент помиловал 7 женщин и 23 мужчин, большинство из них, как рассказали в пресс-службе главы государства, родители несовершеннолетних и малолетних детей.
Лукашенко помиловал еще 30 белорусов, осужденных за протесты
И 16 августа 2024 года Лукашенко подписал указ о помиловании 30 белорусов, осужденных за «преступления протестной направленности». Тогда это были 14 женщин и 16 мужчин, в том числе с «серьезными заболеваниями» и пенсионеры.