Лукашенко помиловал 30 белорусов, осуждённых за протесты

Опубликовано: 16.08.2024 18:51 , Обновлено: 16.08.2024

Александр Лукашенко в пятницу вечером, 16 августа, подписал Указ о помиловании 30 белорусов, которых осудили за "преступления протестной направленности". В пресс-службе президента добавили, что в их числе 14 женщин и 16 мужчин, некоторые имеют серьёзные заболевания. Кроме того, среди осуждённых есть и пенсионеры.

В пресс-службе главы государства подчеркнули, что “все они признали вину”, “искренне раскаялись в содеянном” и “взяли обязательство вести правопослушный образ жизни”. Также там добавили, что контролировать исполнение этих обязательств поручили сотрудникам МВД.

“Подписанный акт о помиловании — фактически шанс этим лицам реабилитироваться перед государством и обществом”, — отметили в пресс-службе Лукашенко.

К слову, в начале июля президент заявлял, что “в ближайшие дни” на свободу могут быть отпущены тяжёлобольные оппозиционеры, принимавшие участие в протестах в 2020 году. Он подчеркнул, что власти страны руководствуются принципом гуманизма, действуя «по-людски».

«Не удивляйтесь, если через несколько дней на свободу выйдут очень тяжёлобольные (как о них пишут) наши, которые не успели сбежать и находятся в местах не столь отдалённых, которые ломали, крошили страну в 2020 году, — заявил Александр Лукашенко.

Он [link href=“https://www.youtube.com/watch?v=2iSxa5fYywQ” target=“_blank” rel=“noopener”] подчеркнул [/link], что речь прежде всего идёт о заключённых «в основном с раковыми заболеваниями». По словам Лукашенко, «человек, попавший в беду, не имеет гражданства», и «мы должны им помогать».

Ранее Telegraf.news писал, что белорусский политик Григорий Костусев, который возглавлял оппозиционную партию «Белорусский Народный Фронт», досрочно вышел на свободу. Об этом сообщил его зять Дмитрий Антончик в социальной сети Facebook.

Белорусского оппозиционера Костусева досрочно выпустили на свободу