Лукашенко помиловал 31 белоруса, осужденного за "преступления экстремистской направленности"

💼 Официально

Опубликовано: 08.11.2024 09:29 , Обновлено: 08.11.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 31 человека, осужденного за "преступления экстремистской направленности". Об этом сообщила его пресс-служба 7 ноября.

За какие именно преступления осудили этих людей, не уточнили. Но рассказали, что это 2 женщины и 29 мужчин. По информации пресс-службы Лукашенко, из них 17 человек с хроническими заболеваниями, трое - инвалиды, у 27 помилованных есть дети, а семеро - многодетные родители.

При этом, как подчеркнули в пресс-службе, осужденных освободили от основного наказания без снятия судимости. Там заверили, что МВД “обеспечит контроль за правопослушным поведением” этих людей.

Имена и фамилии, как и в предыдущие разы при помиловании, не назвали.

Когда еще Лукашенко помиловал белорусов, осужденных за протесты и “экстремизм”

Так, 16 августа 2024 года президент подписал указ о помиловании 30 белорусов, осужденных за «преступления протестной направленности». Тогда это были 14 женщин и 16 мужчин, в том числе с «серьезными заболеваниями» и пенсионеры.

Лукашенко помиловал 30 белорусов, осуждённых за протесты

В начале сентября глава государства также подписал указ, которым помиловал 30 осужденных за «преступления протестной направленности». Тогда Лукашенко помиловал 7 женщин и 23 мужчин, большинство из них, как рассказали в его пресс-службе, родители несовершеннолетних и малолетних детей.

Лукашенко помиловал еще 30 белорусов, осужденных за протесты

Еще одно решение о помиловании 37 человек, которых, по информации пресс-службы, осудили за “преступления экстремистской направленности”, Лукашенко принял 16 сентября. Это в том числе 6 женщин, люди с хроническими заболеваниями, инвалиды, пенсионеры.

Лукашенко помиловал еще 37 белорусов, осужденных за «преступления экстремистской направленности»