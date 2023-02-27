В Кремле высказались о «хлопках» в Мачулищах
Представитель Кремля Дмитрий Песков 27 февраля ответил на вопрос журналистов о том, что произошло на белорусском аэродроме в Мачулищах под Минском. Днем ранее российские СМИ писали о «хлопках».
«Нет, нам нечего здесь сказать. Это все-таки информация, которая была опубликована, в ней шла речь о Беларуси», — сказал Песков.
Он утверждает, что «Беларусь опровергла» информацию.
Ранее ряд СМИ, например, российский «Царьград» со ссылкой на неназванные источники опубликовал сообщение, что на белорусском аэродроме в Мачулищах вечером 26 февраля «прогремело не менее двух взрывов», в результате которых якобы «повреждена» снегоуборочная машина и российский военный самолет.
В свою очередь награжденный Владимиром Путиным орденом мужества военкор Семен Пегов утверждал о якобы «атаках беспилотников».
Официально в Минобороны Беларуси эту информацию для СМИ не комментировали.