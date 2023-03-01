В МИД Беларуси назвали «фейком» сообщения об атаке на Мачулищи

Опубликовано: 01.03.2023 08:38 , Обновлено: 01.03.2023

Замминистра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич 28 февраля в комментарии агентству Reuters прокомментировал сообщения СМИ об атаке на военный аэродром в Мачулищах.

Он назвал информацию «фейком».

«Учитывая отсутствие официальной реакции, я глубоко убежден, что это очередной фейк, направленный на то, чтобы подчеркнуть определенные недостатки в нашей национальной безопасности», — сказал Амбразевич на полях Конференции ООН по разоружению в Женеве.

Это первый комментарий, который прозвучал по поводу появившихся в СМИ сообщений. Ранее в Минобороны и других ведомствах информацию не комментировали.

Лишь представитель российского Кремля Дмитрий Песков 27 февраля заявил, что «Беларусь опровергла» и что ему «нечего сказать».

Напомним, ряд СМИ, например, российский «Царьград» со ссылкой на неназванные источники опубликовал новость, что на белорусском аэродроме в Мачулищах вечером 26 февраля «прогремело не менее двух взрывов», в результате которых якобы «повреждена» снегоуборочная машина и российский военный самолет.

Тем временем компания Maxar показала спутниковые фотографии аэродрома Мачулищи, сделанные, после 26 февраля. Однако на них понять что-то сложно:

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