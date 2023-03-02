Минобороны Беларуси показало «живой» самолет ДРЛО А-50 в Мачулищах

🎥 Видео

Опубликовано: 02.03.2023 08:30 , Обновлено: 02.03.2023

Министерство обороны Беларуси в своем телеграм-канале вечером 1 марта опубликовало видео с российским самолетом ДРЛО А-50 в Мачулищах под Минском, который снял гостелеканал «Беларусь 1».

«Как летал, так и летает. Это тот самый самолет, который стал накануне главным героем очередного фейка от беглых экстремистов», — заявила ведущая и добавила, что он «живой и цел», а также «готов к взлету»

На видео — самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 с бортовым номером «43» и регистрационным номером RF-50608. Кадры сняты в сумерках. Российский самолет просто движется по взлетной полосе и повреждений у него не видно.

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После просмотра видео у пользователей в Сети появились такие вопросы:

почему его сняли в сумерках, а не днем, и спустя 4 дня после появления слухов о происшествии;

почему самолет показали только с двух ракурсов и не показали его взлет;

когда именно снимали ролик.

Напомним, ранее ряд СМИ, например, российский «Царьград» со ссылкой на неназванные источники опубликовал новость, что на белорусском аэродроме в Мачулищах вечером 26 февраля «прогремело не менее двух взрывов», в результате которых якобы «повреждена» снегоуборочная машина и российский военный самолет.

Позже, 27 февраля, ситуацию прокомментировал представитель российского Кремля Дмитрий Песков, заявил, что «Беларусь опровергла» и что ему «нечего сказать».

А 28 февраля сообщения об атаке на Мачулищи назвал «фейком» замминистра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич.

В Минобороны Беларуси до вечера 1 марта на слухи не реагировали.