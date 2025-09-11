Лукашенко ответил Трампу на предложение освободить ещё 1400 заключённых

Опубликовано: 11.09.2025 19:11 , Обновлено: 11.09.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал тему дальнейшего помилования осуждённых, которая обсуждалась в ходе недавних переговоров с делегацией из США. По его словам, он готов к диалогу по этому вопросу.

«Нам ни политзаключённые, ни вообще заключённые не нужны», — сказал он.

Глава государства заявил, что белорусские суды осудили не «первых попавшихся на улице», а только тех, кто «действительно участвовал в этом мятеже».

Он также добавил, что готов рассматривать дальнейшие шаги: «И если будет хоть малейшая возможность к освобождению отдельных людей, тем более они их забирают туда в Европу или куда-то, — пожалуйста».

При этом он сказал, что слышит разные цифры о количестве таких осуждённых.

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При этом он заявил, что внутри Беларуси есть «ещё несколько тысяч ходят и косо смотрят на власть, на страну и так далее, хотят тут что-то перевернуть».

Постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков по итогам доклада у Лукашенко сообщил журналистам, что получил «совершенно конкретные, чёткие указания» о том, как двигаться к энормализации отношений Беларуси и США. По его словам, между странами накопился «ряд вопросов санкционного характера», которые мешают развивать отношения.

Снятие санкций с «Белавиа» дипломат назвал «первым шагом» и важным сигналом, в том числе для ЕС, о том, что «надо просто разговаривать». Он анонсировал выработку «программы дальнейших шагов» для решения всех оставшихся вопросов, сообщила пресс-служба Лукашенко.

Напомним, 11 сентября в Минске прошла встреча Александра Лукашенко с делегацией США во главе со специальным представителем Президента Дональда Трампа Джоном Коулом.

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Непосредственно после обнародования итогов встречи белорусские власти объявили о помиловании 52 человек, осуждённых за экстремизм и шпионаж.

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Одновременно с этим Вашингтон снял операционные санкции с авиакомпании «Белавиа», опубликовав соответствующую генеральную лицензию.

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