Лукашенко помиловал 52 осуждённых за экстремизм и шпионаж

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Опубликовано: 11.09.2025 14:59 , Обновлено: 11.09.2025

Александр Лукашенко принял решение о помиловании 52 человек, все они уже покинули территорию страны. Информацию об этом подтвердила ТАСС пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт, дополнив ранее появившиеся сообщения о помиловании 14 иностранцев.

По словам Эйсмонт, решение принято «исходя из принципов гуманизма», при этом учитывались возраст осуждённых, состояние здоровья и вопросы воссоединения семей. Она уточнила, что в числе помилованных — «лидеры и участники экстремистских, террористических организаций, участники массовых беспорядков, представители экстремистских и деструктивных СМИ».

По сведениям РБК, одним из них стал Николай Статкевич.

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Пресс-секретарь заявила, что «все они сегодня покинули территорию Республики Беларусь».

Ранее телеграм-канал «Пул Первого» сообщал, что решение о помиловании 14 иностранцев принято «по просьбе президента США и других глав государств» и является «жестом доброй воли».

В сообщении говорилось о шести освобождённых литовцах, двух латвийцах, двух поляках, двух немцах, а также об одном французе и одном британце.

Их белорусский суд признал виновными в шпионаже и экстремистской деятельности.

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