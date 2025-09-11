Спецпредставитель Коул лично привёз Лукашенко письмо от Трампа. Узнали подробности

Опубликовано: 11.09.2025 14:15 , Обновлено: 11.09.2025

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Джон Коул прибыл в Минск во главе американской делегации. Он провёл встречу с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, которому лично передал письмо за подписью американского лидера. Узнали, что в письме.

О визите американской делегации 11 сентября сообщил Telegram-канал “Пул Первого”, связанный с пресс-службой белорусского Президента. В нём выложили серию коротких видео с официальной части встречи.

Судя по этим роликам, в начале переговоров Джон Коул передал Лукашенко письмо от Дональда Трампа и его супруги Мелании. В нём президентская чета передаёт Лукашенко “наилучшие пожелания по случаю Дня рождения”, а также поздравила с “великолепной победой” белорусской теннисистки Арины Соболенко на открытом чемпионате США. Саму теннисистку Трамп в своём письме охарактеризовал как “самое лучшее из того, чем является ваша страна”.

“Мы смотрим с надеждой в будущий год, мы молимся за ваше здоровье и благополучие, а также за продолжающийся прогресс по достижению наших совместных целей от имени народов США и Беларуси”, - говорится в завершении письма, зачитанного на встрече.

Коул обратил особое внимание Лукашенко на то, что президент США, подписывая это письмо, оставил на нём своё первое имя - Дональд. “Это особый, редкий знак дружбы”, - заявил спецпосланник Трампа.

В свою очередь Лукашенко, приветствуя делегацию в своём рабочем кабинете, выразил благодарность американскому президенту за его “усилия, которые он предпринимает в направлении мира”.

“7-6 остановил войн или конфликтов, неважно. Но то, что он остановил немало конфликтов и то, что (как историк я говорю, и как президент, который уже долго работает), ни один президент Соединенных штатов Америки не предпринимал столько усилий, чтобы на планете был мир”, - похвалил Лукашенко Трампа и выразил надежду на то, что американский лидер с его “бурным, взрывным характером” “не остыл к этой теме”.

“Главное, чтобы вы, американцы, выдержали тот тренд, который вы сегодня задали в части мирного соглашения, особенно здесь в регионе, в конфликте России и Украины”, - заявил Президент Беларуси, пожелав американскому коллеге “побольше объективности”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 5 сентября Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил о том, что его администрация ведёт переговоры об освобождении порядка 1400-1500 заключенных из белорусских тюрем. По его словам, их могут освободить “в достаточно скором будущем”.

Трамп заявил, что «сильный и уважаемый» Лукашенко отпустит 1,4 тыс. заключённых