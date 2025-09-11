Минфин США раскрыл детали снятия санкций с «Белавиа»

Опубликовано: 11.09.2025 18:08 , Обновлено: 11.09.2025

Министерство финансов США (Департамент казначейства) опубликовало документ, который разрешает транзакции с белорусской авиакомпанией «Белавиа». Это стало юридическим подтверждением заявлений, сделанных ранее американским представителем Джоном Коулом на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как следует из документа, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выпустило «Генеральную лицензию № 11». Она разрешает все операции с ОАО «Авиакомпания «Белавиа» (и с компаниями, где «Белавиа» владеет долей 50% и более), которые ранее были запрещены санкционным законодательством в отношении Беларуси (Belarus Sanctions Regulations).

При этом в лицензии упомянуты и сохраняющиеся ограничения. Во-первых , она не предусматривает разблокировку какой-либо собственности или активов «Белавиа», которые могли быть заморожены ранее.

Во-вторых , разрешение не распространяется на транзакции с любыми другими физическими или юридическими лицами из санкционного списка США, даже если эти транзакции как-то связаны с «Белавиа».

Документ датирован 11 сентября 2025 года. Он подписан директором Управления по контролю за иностранными активами Брэдли Смитом.

О том, что США решили ослабить ограничения в отношении Беларуси, стало известно по итогам встречи спецпредставителя президента США Джона Коула с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

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