Трамп заявил, что "сильный и уважаемый" Лукашенко отпустит 1,4 тыс. заключённых

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Опубликовано: 06.09.2025 13:17 , Обновлено: 06.09.2025

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме 5 сентября заявил о том, что его администрация ведёт переговоры об освобождении порядка 1400-1500 заключенных из белорусских тюрем. По его словам, их могут освободить "в достаточно скором будущем".

На пресс-конференции в Белом доме Трамп упомянул об освобождении из белорусских тюрем летом этого года 16 человек. Этот случай политик описал как “потрясающий” и назвал его “очень хорошим жестом” со стороны официального Минска. Главу государства Александра Лукашенко он при этом назвал “очень уважаемым человеком” и “сильным лидером”, а также подчеркнул, что “США ничего не платили” за предыдущее освобождение заключённых.

Вырази благодарность лично президенту Беларуси, Трамп заявил, что сейчас идёт обсуждение по поводу освобождения ещё порядка 1400-1500 человек, как граждан США, так и других стран.

“Похоже, что их всё-таки освободят в ближайшем будущем”, - заявил Трамп.

О ходе подобных переговоров стало известно ещё в августе. Тогда Telegram-канал «Пул Первого» сообщил о состоявшемся телефонном разговоре между Трампом и Лукашенко. Позднее об этом написал и сам Трамп на своей странице в Truth Social. По его словам, целью звонка было поблагодарить Лукашенко за освобождение 16 заключённых. Тогда же он впервые сообщил, что стороны обсуждают освобождение «ещё 1300 заключенных».

Лукашенко и Трамп обсудили по телефону освобождение «ещё 1300 заключённых»

Комментируя эту информацию, постпред Беларуси при ООН Рыбаков, который переводил беседу двух глав государств, увязал освобождение заключённых с ожидаемыми Минском ответными шагами Вашингтона.

Минск раскрыл подробности разговора Лукашенко и Трампа — «Вопрос двустороннего движения»

«Это вопрос ведь двустороннего, так сказать, движения. Должны быть приняты определенные решения каждой из двух сторон для того, чтобы эти вопросы благополучно разрешить», — заявил постпред Беларуси в ООН без дополнительных уточнений.