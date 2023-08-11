"Люди не глупые" - Лукашенко приказал Головченко начать "разговаривать с поляками"

Опубликовано: 11.08.2023 16:41 , Обновлено: 11.08.2023

Александр Лукашенко 11 августа заявил, что хотел бы возобновить более тесные контакты с властями Польши. По его словам, он приказал премьер-министру Роману Головченко "наладить отношения".

“И с поляками надо разговаривать. Я поручал премьер-министру связаться с ними. Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от бога”, - заявил Лукашенко во время посещения минского аэропорта.

Правда, потом уточнил, что не верит в успех премьер-министра до середины осени. ”… у них 15 октября парламентские выборы и, конечно, им надо сейчас нагнетать, нагнетать обстановку для того, чтобы показать, что они правильно вооружали и перевооружали страну. Поэтому до 15 октября они вряд ли пойдут на какие-то существенные изменения, выгодные им и нам. Они многое требуют от нас и просят, но мы на это пойти не можем, потому что это противоречит нашим интересам”, - сказал он.

А потом Александр Лукашенко и вовсе обвинил в нагнетании ситуации в регионе США. “Американцы сделали ставку на Польшу. Но поляки - люди не глупые. Это наши люди, славяне. Они все прекрасно понимают. Потерпим, посмотрим”, - пообещал он.

Такое заявление Александр Лукашенко сделал на фоне угроз властей соседних стран устроить полную блокаду белорусских границ. Ранее стало известно, что власти Польши, Литвы и Латвии договорились о возможном полном закрытии границы с Беларусью. Там считают размещение на территории Беларуси наемников ЧВК “Вагнер” угрозой для безопасности.

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В самой Варшаве считают, что это стало бы серьезным ударом по экономике Беларуси. Но последствия могут быть и для Польши.

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А Мариуш Блащак, министр обороны Польши, заявил, что принято решение еще больше усилить границу с Беларусью. Численность польских военнослужащих будет доведена до уровня 2021 года, когда в регионе разразился миграционный кризис.

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Напомним, что Александр Лукашенко 1 августа на встрече с жителями агрогородка Беловежский (Каменецкий район) высказался о подразделениях ЧВК “Вагнер” в Беларуси и об опасениях на этот счет Польши. По его словам, он “пошутил”, когда заявил Владимиру Путину, что вагнеровцы на территории Беларуси мечтают проникнуть в Польшу.

«Слушайте, Сувалкский коридор не в Беларуси. Мы не перемещаемся по этому коридору, ни к коридору. Нам он тысячу лет не нужен. Главное, чтобы было спокойно», — сказал Александр Лукашенко.

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