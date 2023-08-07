"Крайняя мера" - В МИД Польши назвали условие для "полной изоляции" Беларуси. Что говорят в Минске?

Опубликовано: 07.08.2023 12:38 , Обновлено: 07.08.2023

Заместитель государственного секретаря МИД Польши Павел Яблонский заявил в интервью CNN, что Варшава ожидает обострения на границе с Беларусью, в том числе с участием вагнеровцев. В то же время, власти Польши не хотят закрывать границу с Беларусью без повода.

На вопрос, будет ли Польша готова закрыть границу с Беларусью, он заявил, что «рассматриваются все шаги, которые будут необходимы для защиты нашей территории, защиты наших граждан, включая полную изоляцию Беларуси и полное закрытие границы ”.

Однако Павел Болонский подчеркнул, что закрытие границы — это крайняя мера. «Но если будут теракты, дальнейшие попытки дестабилизировать нашу страну, то у нас может не остаться другого выбора», — заявил представитель МИД Польши.

“Наступательная ударная группировка”

В свою очередь, власти Беларуси обвинили уже Польшу и другие страны НАТО в создании на границе “наступательной группировки” и, как следствие, обострения обстановки.

“На границах Беларуси искусственным образом создается зона повышенного военного напряжения. И в этой ситуации не работает система “верю - не верю”, - пожаловался депутат нижней палаты парламента Беларуси Андрей Савиных. По его словам, “по нашим границам формируется наступательная ударная группировка стран НАТО, которая насчитывает уже около 70 тыс. военнослужащих”.

“Причем они вооружены наступательными средствами: танками, самоходными артиллерийскими установками и так далее. И мы обязаны дать соответствующий ответ”, - заявил минский политический функционер, передает Белта.

Ранее Телеграф сообщил, что бывший министр обороны Польши, а ныне депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что хотел бы, чтобы белорусские вертолеты сбивали, если те будут нарушать границу.

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