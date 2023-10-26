Литва "де-факто" ввела против белорусов ограничения на границе - Будрис

Опубликовано: 26.10.2023 20:12 , Обновлено: 26.10.2023

Главный советник президента Литвы Кястутис Будрис утверждает, что Литва де-факто уже применила такие же, как к россиянам, ограничения к гражданам Беларуси на границе. По его словам, Государственная пограничная служба (ВСАТ) уже проводит опросы прибывающих в страну белорусов, также ограничена выдача виз.

“В законе об ограничительных мерах 4 меры из 7 уже применяются к гражданам России и Беларуси - некоторые из них мы уже согласовали, так что это вовсе не новое предложение. Мы ограничили выдачу виз, но количество граждан Беларуси, ежедневно пересекающих границу, по-прежнему очень велико”, - заявил в среду, 26 октября, для радио LRT Будрис.

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“Как сказал президент - если мы допрашиваем российских граждан на границе, (…) мы должны допрашивать и белорусских граждан. Де-факто это уже происходит, потому что пограничная служба, которая поддерживает унификацию ограничений, уже применяет такие меры”, - пояснил он.

Поэтому, по его словам, затянувшаяся дискуссия об унификации ограничительных мер для белорусов и россиян является “неуместной политической дискуссией”.

Ранее Телеграф сообщил, что опрос Baltijos Researches, представленный в среду по заказу LRT, показал, что 6 из 10 жителей Литвы считают, что на граждан Беларуси должны распространяться более строгие правила пересечения границы.

А президент Литвы Гитанас Науседа ранее призвал Сейм рассмотреть возможность унификации ограничений для россиян и белорусов на въезд в Литву. Ожидалось, что этот вопрос вернется в повестку дня Сейма на осенней парламентской сессии, однако предложение президента не получило одобрения со стороны депутатов Сейма.

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Тем временем, министр внутренних дел Агне Билотайте 11 октября зарегистрировала поправку к закону «О правовом статусе иностранцев», которая разрешит выдавать белорусам временный аид на жительство на более длительный срок – 3 года.

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В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали закрытие Литвой пунктов пропуска на границе и рассказали, как на это ответят.

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