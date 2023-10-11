Глава МВД Литвы предложила выдавать белорусам вид на жительство на 3 года. Но не всем

Опубликовано: 11.10.2023 15:47 , Обновлено: 11.10.2023

Министр внутренних дел Агне Билотайте 11 октября зарегистрировала поправку к закону «О правовом статусе иностранцев», которая разрешит выдавать белорусам временный аид на жительство на более длительный срок – 3 года.

Однако в законе говорится, что такое право получат только те иностранцы в Литве, которые не могут вернуться в в свою страну. В МВД Литвы сообщили, что таким людям придется доказать, что они пострадали или могут пострадать от репрессий со стороны властей и поэтому не могут вернуться в страну своего происхождения.

В МВД Литвы признались, что считают в первую очередь, такими потенциальными просителями о ВНЖ белорусов.

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“Наша приверженность помощи гражданам Беларуси остается твердой и будет продолжаться столько, сколько необходимо”, - пообещала Агне Билотайте. По ее словам, после принятия инициированных поправок белорусам, проживающим в Литве, больше не придется каждый год обращаться за продлением вида на жительство.

По данным МВД Литвы, на данный момент в Литве выдано более 700 разрешений на временное проживание гражданам Беларуси.

Новую норму закона в МВД Литвы предложили применить ко всем новым и уже поданным заявлениям иностранцев о выдаче разрешения на временное проживание, по которым не было принято решение до вступления поправки в силу.

Ранее первый заместитель секретаря Совбеза Беларуси Павел Муравейко заявил в эфире гостелеканала СТВ, что запрет на выдачу паспортов в посольствах был введен не только для “оптимизации” административных процедур и работы диппредставительств. Чиновник напомнил про наказания.

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Позднее председатель Совета Республики Наталья Кочанова прокомментировала новые правила выдачи национальных паспортов для белорусов, проживающих за границей. По её словам, запрет на выдачу паспортов в посольствах — это не “жёсткая мера”, а “нормальная практика”.

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