"Становится дорогой страной" - В Литве подсчитали, сколько сотен тысяч белорусов ездили летом за покупками в Вильнюс

Опубликовано: 04.09.2023 10:15 , Обновлено: 04.09.2023

Литовский экономист Александр Изгородин заявил, что закрытие КПП на границе с Беларусью не повлияет на экономику Литвы. В том числе и на розничные сети, которые раньше пользовались большим спросом у белорусов. В то же время, литовские пограничники раскрыли цифры перемещения белорусов через литовскую границу.

По мнению эксперта, в случае закрытия ещё двух пунктов пропуска на границе, поток белорусов естественно сократится, но литовские торговые сети этого почти не почувствуют.

“Думаю, если не останется белорусов, то влияние на розничную торговлю будет минимальным из-за разницы в экономической ситуации”, - считает Александр Изгородин. По его мнению, белорусская экономика “отстала” от литовской, что выражается в более высоких ценах в Вильнюсе.

”… в Литве растут зарплаты и цены. Даже сейчас белорусам непросто делать покупки в Литве, здесь дорого. Литва для белорусов становится дорогой страной, они немного здесь могут истратить”, – сделал вывод литовский эксперт, уточнив, что и литовцы станут реже ездить в Беларусь за более дешёвыми товарами, тем самым укрепив свою экономику.

Сколько белорусов ездит в Литву?

В свою очередь, Служба охраны госграницы Литвы (СОГГ) сообщила, что недавнее закрытие двух КПП (18 августа) на границе с Беларусью значительно не повлияло на поток белорусов. А вот литовцы стали значительно реже ездить в Беларусь.

“Приезжает около 4000 человек в день. На этот поток закрытие двух КПП не подействовало, но закрытие еще двух пунктов скажется на потоках”, – заметил представитель СОГГ, передает Delfi.

По данным СОГГ, в июне Литву посетили 126 733 беллурсов, в июле в Литву прибыло 146 382 белорусов, а в августе – 125 223. Таким образом, порядка 400 тыс раз белорусы въезжали в Литву за лето, если верить литовским пограничникам.

Представитель СОГГ Гедрюс Мишутис утверждает, что большинство белорусов приезжало в Литву за покупками.

В то же время, количество выезжающих в Беларусь литовцев сократилось после 18 августа на 37%. “Это большой спад, неясно, восстановится ли количество выезжающих до прежнего уровня, может, это первичная реакция, а потом все вернется в прежнее русло, сложно сказать. Может, это сначала люди, которые раньше ездили, сделали паузу, но закрытие двух КПП явно сказалось на статистике”, - уточнил он.

Что говорят в ГПК?

Пограничный комитет Беларуси не делится статистикой, сколько белорусов ездит за границу, зато исправно считает количество литовцев, поляков и латышей, приезжающих в Беларусь по “безвизу”. Поэтому судить про популярность литовского маршрута можно только косвенно. По очередям на КПП.

Согласно данным ГПК на 28 августа, очередь в ЕС в пятницу 1 сентября была большая: более 540 грузовых и 290 легковых авто. “Самый загруженный маршрут проходит через литовский пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог)”, - рассказали белорусские пограничники.

Что касается граждан Литвы, пересекавших границу Беларуси, то в ГПК уверяют, что цифра с 1 января 2023 года выросла до 190 706 (неясно, тут учитывали именно отдельных граждан Литвы или количество пересечений, ведь один человек мог делать это многократно).

В любом случае, выходит, что белорусы в 5 раз обогнали литовцев (770 пересечений границы в сутки), при среднем количестве 4000 визитов в Литву в сутки.

“Там все было дешево”

Ранее Александр Лукашенко заявил, что страны Запада специально делали цены в литовских и польских магазинах дешевле, чтобы белорусы ездили туда за покупками.

“Мы все время - ваши жены, некоторых - куда ездили тряпки покупать или еще что-то? В Литву, в Польшу. Там все было дешево. Продукты питания дешевле, еще что-то и так далее. Потому что демпинговал весь Запад, поставляя продукцию в Литву, зная о том, что мы ее там купим. Мы вывозили валюту”, - заявил он в марте 2023 года на встрече с оперативным составом служб госбезопасности Беларуси.