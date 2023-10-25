6 из 10 литовцев поддержали ужесточение условий въезда белорусов в Литву. Сколько против?

Опубликовано: 25.10.2023 13:42 , Обновлено: 25.10.2023

Исследовательская компания Baltijos tirima опубликовала результаты опроса, проведенного с 22 сентября по 7 октября 2023 года. Оказалось, что шесть из десяти литовцев считают, что для белорусов необходимо ужесточить условия въезда в Литву.

За ужесточение условий чаще высказывались женщины и жители от 50 лет и старше, жители сел и небольших городов. Меньше всего за ужесточение условий высказалась возрастная группа 18-29 лет, передает LRT. Порядка 26% участников опроса заявили, что не считают, что въезд в нашу страну должен стать более трудным для белорусов.

О том, что гражданам Беларуси должны быть предоставлены те же условия, что и гражданам России, ранее заялвля президент Литвы Гитанас Науседа и возглавляющий Комитет национальной безопасности и обороны Литвы Лауринас Кащюнас. Лднако Сейм страны пока не отреагировал на его предложения.

Результаты исследования отражают мнение жителей Литвы в возрасте от 18 лет и старше по полу, возрасту и типу поселения. Опрошено 1023 жителя Литвы (18 лет и старше), исследование проведено в 109 точках выборки. Погрешность выборки такого размера не превышает 3,1%.

Сколько белорусов живёт в Литве?

Данные Департамента миграции показывают, что на 1 января 2020 года в Литве проживало почти 17,8 тысяч человек. граждане Беларуси. А в январе 2021 года число белорусских граждан, проживающих в Литве, уже достигло 23,4 тысяч.

В начале 2023 года, на 1 января, в Литве проживало 48,8 тыс. белорусов, а по последним данным на 1 октября этого года в Литве уже проживало почти 61 тысяча граждан Беларуси.

В апреле 2023 года Сейм принял решение об ограничении въезда в Литву российских граждан, но президент Гитанас Науседа наложил вето на него. По мнению главы страны, более строгие требования должны применяться не только к гражданам России, но и к гражданам Беларуси. Однако парламент отклонил вето Науседы.

Ранее Телеграф сообщил, что президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Сейму республики необходимо пересмотреть закон об ограничительных мерах, действующих в отношении граждан Беларуси и России, уравняв введенные против них санкции. Позицию президента озвучил его советник Дарюс Урбонас в августе 2023 года.

Президент Литвы призвал ужесточить ограничения для белорусов. Коснется 58 тыс. человек?