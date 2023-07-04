Когда белорусам полностью перестанут выдавать шенгенские визы? В МИД оценили вероятность

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Опубликовано: 04.07.2023 14:46 , Обновлено: 04.07.2023

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич попытался ответить 3 июля на вопрос, могут ли белорусы оказаться в ситуации, когда европейские страны просто перестанут выдавать шенгенские визы белорусам.

По его словам, отношения между властями Беларуси и странами Запада “находятся на самом низком уровне с момента обретения нами независимости”.

Новость Телеграф

А вот, что замминистра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич заявил в ответ на вопрос о возможности запрета выдачи Шенгена белорусам:

“Сегодня появилась информацию о том, что таможня Германии собирается конфисковывать машины, легковые автомобили с российскими номерами. Если до этого доходит… На самом деле на нынешнем этапе, к сожалению, развитие отношений наших соседей с нами пока идут по возрастающей. Их политическая повестка к приближающейся политической кампании в Беларуси 2024-2025 года. Мы очень рассчитываем, что на каком-то этапе та риторика и те действия, которые направлены на нанесение нам прямого экономического ущерба, который затрагивает всех простых людей в Беларуси, начиная от запретов на полеты, заканчивая запретом на торговлю целым рядом товаров и массой других вещей. Все это касается простых людей. Это самая худшая реклама европейских ценностей, самая худшая реклама Европейского союза, которую только могли придумать в кабинетах Брюсселя”, - передает слова Юрия Амбразевича гостелеканал СТВ.

А вот видео его комментария:

https://telegraf.news/politika/evrosojuz-otmenil-deshjovyj-shengen-dlya-rossiyan-s-12-sentyabrya-belorusov-iz-dokumenta-vycherknuli-v-poslednij-moment/

Ранее Телеграф сообщил, что визовые центры Литвы в Беларуси прекратили принимать заявления на национальные визы (получения шенгенских виз это не касается).

Литва перестала выдавать белорусам национальные визы. Почему?

А министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте поручила погранслужбе усилить проверку тех, кто прибывает в страну из Беларуси и РФ.

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