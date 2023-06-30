Литва перестала выдавать белорусам национальные визы. Почему?

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Опубликовано: 30.06.2023 13:22 , Обновлено: 30.06.2023

Визовые центры Литвы в Беларуси прекратили принимать заявления на национальные визы (получения шенгенских виз это не касается).

Связано это со вступлением в силу изменений в закон Литвы «О правовом статусе иностранцев». Прием заявлений на рабочие визы прекратили с 15 июня, а 28 и 29 июня заявления перестали принимать и на национальные визы на иных основаниях, сообщил партнер посольства Литвы в Республике Беларусь VFS Global.

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Такие меры приняли из-за нового порядка выдачи национальных виз, который начнет действовать с 1 июля. Обращаться за национальными визами можно будет только через внешнего поставщика услуг, выбранного Департаментом миграции. Заявления на визы будут подаваться через миграционное ведомство Литвы по этому адресу.

Подробнее о том, кому с июля Литва не будет выдавать национальные визы, можно ознакомиться здесь.

Порядок подачи заявлений на получение шенгенских виз с 1 июля не изменится.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Литва усилила проверки белорусов на границе:

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