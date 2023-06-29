Литва усилила проверки белорусов на границе. Что будут смотреть?
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте поручила погранслужбе усилить проверку тех, кто прибывает в страну из Беларуси и РФ.
Пограничники будут более тщательно проверять документы и визы у въезжающих в страну. Кроме того, по словам министра, в случае изменения уровня угроз в регионе, государственная граница готова к закрытию.
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Решение ужесточить контроль на границе было принято после вторжения России в Украину. С января 2023 года в Литву не пустили 1200 белорусов и 1300 россиян, сообщило МВД страны.
Напомним, ранее Телеграф писал, что Польша объявила о строительстве новых укреплений на границе с Беларусью:
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