Литва усилила проверки белорусов на границе. Что будут смотреть?

💼 Официально

Опубликовано: 29.06.2023 15:31 , Обновлено: 29.06.2023

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте поручила погранслужбе усилить проверку тех, кто прибывает в страну из Беларуси и РФ.

Пограничники будут более тщательно проверять документы и визы у въезжающих в страну. Кроме того, по словам министра, в случае изменения уровня угроз в регионе, государственная граница готова к закрытию.

Германия предложила разместить на границе с Беларусью в Литве целую бригаду

Решение ужесточить контроль на границе было принято после вторжения России в Украину. С января 2023 года в Литву не пустили 1200 белорусов и 1300 россиян, сообщило МВД страны.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Польша объявила о строительстве новых укреплений на границе с Беларусью:

Стянет войска. Польша объявила о строительстве новых укреплений на границе с Беларусью

Литва усложнила транзит ещё 57 групп товаров через белорусскую границу