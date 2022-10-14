КГБ опроверг объявленный Макеем в Беларуси режим КТО

Опубликовано: 14.10.2022 12:49 , Обновлено: 14.10.2022

В Комитете государственной безопасности (КГБ) 14 октября опровергли информацию, что в Беларуси ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщило госагентство БелТА. Ранее о введении КТО заявил глава МИД Владимир Макей.

«На территории Беларуси контртеррористическая операция не проводилась и в настоящее время не проводится. Информация, распространяемая в интернете, носит недостоверный характер», — сказал источник в КГБ.

Он подчеркнул, что по Закону РБ «О борьбе с терроризмом», режим КТО может вводить только Комитет госбезопасности.

Сейчас, по словам собеседника БелТА, в Беларуси проводят «плановые учебные мероприятия в целях поддержания высокого уровня готовности субъектов борьбы с терроризмом к выполнению задач по предназначению». Например, учения МВД в Ельске 12 октября.

Что сказал Макей?

Напомним, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью российскому изданию «Известия» заявил, что в Беларуси был введен «режим контртеррористической операции» (КТО). Это произошло после недавнего совещания Александра Лукашенко с силовиками и об этом официально ранее не объявляли.

[info_b]Согласно закону «О борьбе с терроризмом», Контртеррористическая операция проводится, «если пресечение акта терроризма, деятельности незаконного вооруженного формирования иными силами и способами невозможно».[/info_b]

Макей объявил в Беларуси режим контртеррористической операции. Что это значит?

Позже Макей заявил, что режим контртеррористической операции был введен в стране из-за «массива информации», который поступает властям «извне». Почему население Беларуси не оповестили сразу, он не уточнил. Зато пожаловался на то, что его фразу «выхватили».

«Не надо поднимать никакой паники, есть поручение президента, которое было озвучено в том числе публично, провести мероприятия контртеррористического характера. Именно об этом и идет речь», — пояснил он.

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Лукашенко объявил «режим повышенной террористической опасности»

В свою очередь Александр Лукашенко 14 октября заявил, что в Беларуси ввели «режим повышенной террористической опасности» в связи «с обострением ситуации по периметру наших границ. По его словам, это сделано «согласно документам, которые у нас на этот случай предусмотрены в союзе Беларуси и России».

«Поэтому мы начали процедуры с развертыванием союзной группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, которая дополняется уже частями Российской Федерации», — сказал он.

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Лукашенко объявил в Беларуси «режим повышенной террористической опасности»

Общая группировка войск Беларуси и России

Ранее стало известно, что Александр Лукшенко и Владимир Путин решили развернуть общую «региональную группировку войск» Беларуси и России. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин подчеркнул, что министерства обороны Беларуси и РФ организовывают мероприятия «направленные на упреждающую готовность войск к реагированию на складывающуюся обстановку, обеспечивающую безопасность по периметру границ Союзного государства».

«Еще раз подчеркиваем, что задачи Региональная группировка войск сугубо оборонительные. А все мероприятия, проводимые в настоящий момент, направлены на адекватное реагирование на действия вблизи наших границ», — заявил Хренин.

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