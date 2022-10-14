Лукашенко объявил в Беларуси «режим повышенной террористической опасности»

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Опубликовано: 14.10.2022 12:19 , Обновлено: 14.10.2022

Александр Лукашенко 14 октября заявил, что в Беларуси ввели «режим повышенной террористической опасности».

«В связи с обострением введен режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры с развертыванием союзной группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, которая дополняется уже частями Российской Федерации», —передает слова ТАСС.

Позже появилось видео, на котором Лукашенко уточнил, что режим ввели в связи «с обострением ситуации по периметру границ, согласно документам, которые у нас на этот случай предусмотрены в союзе Беларуси и России».

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Что такое режим «повышенной террористической опасности», он не уточнил.

В постановлении Совета министров «Об утверждении Концепции борьбы с терроризмом в Республике Беларусь» сказано лишь о том, что такое «террористическая угроза» и о ее уровнях.

Согласно документу, « террористическая угроза – потенциальная или реально существующая возможность нанесения ущерба личности, обществу и государству в связи с приготовлением или непосредственным совершением акта терроризма либо с деятельностью террористической организации, незаконного вооруженного формирования».

А «уровень террористической угрозы – обобщенная характеристика террористической угрозы, определяемая с учетом фактических данных о вероятности совершения акта терроризма либо о деятельности террористической организации, незаконного вооруженного формирования, их предполагаемых или действительных масштабов и степени общественной опасности».

«Субъектами, непосредственно осуществляющими борьбу с терроризмом, в пределах их компетенции обеспечивается постоянный контроль за изменением обстановки в области борьбы с терроризмом, а также оценка вероятности совершения в Республике Беларусь актов терроризма, создания и деятельности террористических организаций, незаконных вооруженных формирований, на основе которой определяется уровень террористической угрозы», — также сказано в документе.

Кроме того, прописано, что «при повышении уровня террористической угрозы субъекты, непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом, в рамках государственного реагирования принимают меры по выявлению, пресечению и минимизации последствий преступлений, направленных на достижение целей терроризма».

Макей объявил о введении «контртеррористической операции»

Напомним, ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью российскому изданию «Известия» 14 октября заявил, что в Беларуси был введен «режим контртеррористической операции» (КТО). Это произошло после недавнего совещания Александра Лукашенко с силовиками и об этом официально ранее не объявляли.

Макей объявил в Беларуси режим контртеррористической операции. Что это значит?

Позже он объяснил, что (КТО) был введен в стране из-за «массива информации», который поступает властям «извне». Почему население Беларуси не оповестили сразу, он не уточнил. Зато пожаловался на то, что его фразу «выхватили».

Макей уточнил, зачем в Беларуси ввели режим КТО — «Не надо паники»

А в Комитете государственной безопасности (КГБ) 14 октября опровергли информацию, что в Беларуси ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщило госагентство БелТА.

КГБ опроверг объявленный Макеем в Беларуси режим КТО