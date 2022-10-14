Макей объявил в Беларуси режим контртеррористической операции. Что это значит?

Опубликовано: 14.10.2022 07:02 , Обновлено: 14.10.2022

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью российскому изданию "Известия" 14 октября заявил, что в Беларуси был введен "режим контртеррористической операции" (КТО). Это произошло после недавнего совещания Александра Лукашенко с силовиками и об этом официально ранее не объявляли.

“Мы видим, как со стороны Украины говорят: «Мы белые и пушистые, мы ничего не планируем на границе с Беларусью». Сегодня, к сожалению, мир стал таким непредсказуемым, что мы не можем никому верить”, - рассказал о причинах введения в Беларуси особого режима Владимир Макей.

Министр иностранных дел сообщил, что власти Беларуси стараются не допустить, чтобы на ее территории “ступила нога оккупанта”. И поэтому “глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции ”, заявил он, [link href=“https://iz.ru/export/google/amp/1409815” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] газета “Известия”.

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По словам Владимира Макея, он владеет информацией о том, что со стороны “отдельных, сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси”. Какие это государства, белорусский чиновник не уточнил.

Напомним, ранее глава КГБ Беларуси Иван Тертель обвинил «иностранные спецслужбы» в подготовке на территории Украины до 300 боевиков, чтобы захватить один из районных центров Беларуси.

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Что такое контртеррористическая операция?

Согласно закону “О борьбе с терроризмом”, Контртеррористическая операция проводится, “если пресечение акта терроризма, деятельности незаконного вооруженного формирования иными силами и способами невозможно”.

Руководит такой операций КГБ. К ней могут привлекаться как военные, так и МВД.

В зоне проведения контртеррористической операции ее участники имеют право: