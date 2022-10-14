Макей уточнил, зачем в Беларуси ввели режим КТО - "Не надо паники"

🔄 Обновлено

Опубликовано: 14.10.2022 10:30 , Обновлено: 14.10.2022

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил 14 октября, что режим контртеррористической операции (КТО) был введен в стране из-за "массива информации", который поступает властям "извне". Почему население Беларуси не оповестили сразу, он не уточнил. Зато пожаловался на то, что его фразу "выхватили".

“Выхватили фразу и за ночь раскрутили теории”, - возмутился он.

[info_b]Режим контртеррористической операции - юридический термин, закреплённый в законе “О борьбе с терроризмом” Республики Беларусь. [/info_b]

“Не надо поднимать никакой паники, есть поручение президента, которое было озвучено в том числе публично, провести мероприятия контртеррористического характера. Именно об этом и идет речь. Именно об этом на неделе неоднократно говорил и председатель КГБ, и другие наши должностные лица”, - попытался уточнить Владимир Макей свои же ранее сказанные слова.

“Мы получили информацию о подготовке ряда провокационных действий в отношении Беларуси. Со всех возможных направлений, кроме восточного, естественно”, - утверждает глава МИД Беларуси.

“В рамках этого режима осуществляются усиленный контроль за обстановкой, усиленный контроль на внешнем периметре границ”, - заявил Владимир Макей.

В то же время, из слов чиновника не совсем ясно, “приведет ли это к напряжению между Беларусью и соседними государствами”. Владимир Макей лишь предложил в ответ на свой риторический вопрос посмотреть “что происходит на западных границах, что происходит на южных”.

“Если политики будут так безответственно действовать, то можно скатиться и в пропасть третьей мировой войны”, - [link href=“https://t.me/belta_telegramm/161251” rel=“noopener” target=“_blank”] заявил [/link] Владимир Макей, не уточнив, каких политиков он имеет в виду.

По его словам, власти Беларуси не хотят вовлекаться в “горячую войну”, но сделают все, чтобы “защитить нашу страну, каждый метр нашей земли и наших граждан”. При этом, по его словам, власти Беларуси не виноваты в “нагнетании истерии”.

Ранее Телеграф сообщил, что министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью российскому изданию “Известия” 14 октября заявил, что в Беларуси был введен “режим контртеррористической операции” (КТО). Это произошло после недавнего совещания Александра Лукашенко с силовиками и об этом официально ранее не объявляли.

Что такое Режим контртеррористической операции (КТО) и как повлияет на жизнь белорусов читайте по ссылке ниже:

Макей объявил в Беларуси режим контртеррористической операции. Что это значит?