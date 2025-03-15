«Как сын мне был» - Лукашенко обвинил Зеленского в том, что он «поступил, как гнида» и рассказал о «тайных звонках» Путину

Опубликовано: 15.03.2025 08:46 , Обновлено: 15.03.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 марта в интервью российской телеведущей Ольге Скабеевой в очередной раз назвал украинского президента Владимира Зеленского "гнидой" и заявил, что, по его мнению, "договороспособных" людей в Украине в настоящее время нет. "Но мы же все равно разговариваем с ними",- заявил Лукашенко и поделился "не публичной" информацией о "тайных телефонных звонках" президенту России Владимиру Путину от тех, кто хочет добиться мирного разрешения российско-украинского конфликта.

На вопрос Сабеевой о том, кто “там, в Европе, договороспособный”, Лукашенко коротко ответил: “Ну, какие есть”, а затем перевёл разговор на Украину, где, по его мнению, тоже “никого договороспособного нет”.

“Но мы же все равно разговариваем с ними. Надо разговаривать с теми, кто этого хочет”, - заявил Лукашенко, подчеркнув, что “мы не видим такого страстного желания разговаривать с нами, с Россией”.

Политик заявил, что Путин тайно “разговаривал с некоторыми”, не уточнив, о ком именно идёт речь.

“Это не публичная была договоренность, что они будут говорит. Но он мне рассказывал. И сделал вывод: значит, хотите, значит, разговаривайте. Пока тайком, чтобы журналисты не узнали. Ну, может быть, Владимир Владимирович рискнет и скажет, кто звонил. Звонили ему, чтобы поговорить”, - заявил Лукашенко.

[info_b]Путин пока никаких подробностей о “тайных переговорах” не раскрывал, заявление Лекашенко в Кремле пока не комментировали.[/info_b]

Говоря о возможном политическом будущем действующего украинского президента, Сабеева напомнила, что в прошлом Лукашенко давал разную оценку его действиям и по-разному его называл - порой фамильярно “Володей”, а порой и жёстким словцом, например, “гнидой”.

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“Ну, он, Володя, как сын мне был. Но поступил, как гнида”, - ответил на это Лукашенко.

Одновременно с этим белорусский президент дал позитивную оценку тому, как Зеленский держался на скандальных переговорах с американским лидером Дональдом Трампом в конце февраля этого года.

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“В этом Овальном кабинете ну что он плохого говорил? Он правильно говорил. Ну, это не заходит людям. Это расценили как, во-первых, его недальновидность. Во-вторых, слабость. В-третьих, неопытность”, - отметил Лукашенко. По его мнению, эти переговоры в Белом доме были “постановкой” и Зеленскому в результате “пришлось извиняться ни за что и соглашаться на то, что предложили хозяева”.

“Но это ж он довел до этого”, - заявил Лукашенко.

[info_b]В Киеве заявления Лукашенко пока также никак не комментировали. [/info_b]

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Ранее Telegraf.news рассказал, что президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что в целом поддерживает предложение США о прекращении огня в Украине. Однако он подчеркнул необходимость проработки множества деталей и учёта коренных причин конфликта. В свою очередь Владимир Зеленский усмотрел в заявлении Путина попытку манипуляции и призвал своих западных союзников “нажать” на Путина.

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