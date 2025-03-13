Опубликовано: 13.03.2025 19:50 , Обновлено: 13.03.2025

Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает предложение США о прекращении огня в Украине, однако подчеркнул необходимость проработки множества деталей и учёта коренных причин конфликта. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Кремле по итогам переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как сообщил Reuters, Путин заявил, что Россия согласна с предложениями о «прекращении боевых действий».

«Но мы исходим из того, что это прекращение должно быть таким, чтобы оно привело к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», — сказал он.

«Сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, её поддерживаем», — сказал Путин, добавив, что намерен обсудить этот вопрос с американскими коллегами, возможно, и с самим Трампом.

[info_b]Следует отметить, что прямо сейчас в Москве находится спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, его позовут на встречу, когда «Путин даст сигнал». Reuters дополнительно сообщил, что это состоится «в ближайшие часы».[/info_b]

При этом российский президент обозначил ряд вопросов, требующих детального обсуждения. В частности, он затронул ситуацию в Курской области, откуда, по его словам, российские войска практически вытеснили украинские силы. Путин задался вопросом, как будет осуществляться прекращение огня на этом участке и на всей линии соприкосновения, протяжённость которой составляет почти 2 тысячи километров.

«Мы за, но есть нюансы, — указал Путин (цитаты по ТАСС). — В чём они заключаются? Первое — что мы будем делать с этим участком в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст команду сложить оружие? Просто сдаться в плен. Как это будет? Непонятно».

Он также поднял вопрос о том, как именно будет использоваться 30-дневный период прекращения огня. «Для того чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того чтобы туда поставлялось оружие? Для того чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку?» — спросил Путин.

Кроме того, российский президент подчеркнул сложность контроля за соблюдением режима прекращения огня на столь протяжённой линии соприкосновения. «Как будут решаться вопросы на всей линии соприкосновения? А это почти 2 тысячи километров», — заметил Путин. «Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий? И какова цена этих приказов? Кто определит, где и кто нарушил возможную договорённость о прекращении огня на протяжении 2 тысяч километров? И потом кто на кого будет сваливать нарушение этой договорённости?»

«Исходя из того, как будет складываться ситуация на земле, будем договариваться о следующих шагах в деле прекращения конфликта и выхода на приемлемые для всех договорённости», — заключил Путин.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что украинская сторона согласилась с предложениями США о временном перемирии на срок 30 дней.

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