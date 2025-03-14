«Надо на него надавить» - Зеленский обвинил Путина в «манипуляции»

Опубликовано: 14.03.2025 07:36 , Обновлено: 14.03.2025

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления своего российского коллеги Владимира Путина относительно предложения США о прекращения огня на 30 дней. В выступлении Путина украинский лидер усмотрел попытку манипуляции и призвал своих западных союзников "нажать" на Путина.

“Сейчас мы все услышали из России очень предсказуемые, очень манипулятивные слова Путина в ответ на идею тишины на фронте — он фактически готовится отклонить её”, - заявил Зеленский в своём видеообращении, опубликованном в его официальных соцсетях.

По мнению украинского лидера, Путин “боится прямо сказать президенту Трампу, что он хочет продолжать эту войну”, и вместо этого, по словам Зеленского, Москва выдвинула свои многочисленные предварительные условия.

“Путин не говорит “нет” прямо, но затягивает и делает разумные решения невозможными. Мы рассматриваем это как очередной раунд российской манипуляции”, - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что украинская сторона приняла предложение США о безусловном прекращении огня — в воздухе, на море и на линии фронта, и назвал эту идею “абсолютно осуществимой” при поддержке американцев и европейцев. Однако российская сторона, по словам Зеленского, “тянет время”, поскольку, по его мнению, Москве “нужна эта война”.

“Сейчас надо на него надавить, надо вводить санкции, которые помогут. Мы продолжим работать с нашими американскими и европейскими партнерами и со всеми в мире, кто хочет мира, — чтобы заставить Россию прекратить эту войну”, резюмировал Зеленский.

Ранее Telegraf.news рассказал, что президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что в целом поддерживает предложение США о прекращении огня в Украине. Однако он подчеркнул необходимость проработки множества деталей и учёта коренных причин конфликта. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Кремле по итогам переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

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