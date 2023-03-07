Лукашенко назвал Зеленского "гнидой" и пообещал ответить - "Вызов брошен"

🎤 Мнение

Опубликовано: 07.03.2023 14:49 , Обновлено: 04.07.2024

Александр Лукашенко 7 марта заявил во время поздравления и награждения женщин с 8 марта, что считает президента Украины Владимира Зеленского "гнидой" и что тот бросил ему вызов. Все из-за атаки на российский военный самолёт А-50 в Мачулищах под Минском.

При этом он похвалил саму операцию поимке в Беларуси совершившего атаку и помощников. “Это хорошо, это блестяще проведенная операция”, - заявил Александр Лукашенко. По его словам, сам теракт не могли провести без согласования с главой Украины.

“Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский - просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим”, - возмутился он во время церемонии награждения во Дворце Независимости, передает Белта.

По словам Александра Лукашенко, украинцы предлагали ему заключить пакт о ненападении под эгидой ООН, на что он обещал не нападать на Украину. “Вы слышали мои все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен”, - сказал Александр Лукашенко, уточнив, что Беларусь все равно не собирается воевать с Украиной. По его словам, украинцы хотят втянуть Минск в войну с Киевом “по команде американцев”.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что атаку на российский А-50 в Мачулищах осуществил гражданин России, подготовленный СБУ и ЦРУ с использованием “невероятных” технологий.

А-50 в Мачулищах атаковал россиянин с помощью «невероятных» технологий СБУ и ЦРУ — Лукашенко