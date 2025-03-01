Украина останется без поддержки США? Зеленский и Трамп устроили перепалку в Белом доме

🎥 Видео

Опубликовано: 01.03.2025 09:58 , Обновлено: 01.03.2025

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме завершилась скандалом. Теперь, как утверждают эксперты и некоторые источники, Украина рискует остаться без весомой части поддержки от ключевого союзника в войне с Россией. В Белом доме уже завяили, что «больше не будут бездумно выписывать чеки». Кроме того, США приостановили помощь в восстановлении энергосети Украины.

Срыв встречи и обвинения в неуважении

Встреча в Овальном кабинете, которая, как ожидалось, должна была укрепить отношения Украины и США, а также завершиться подписанием договора о совместной разработке залежей полезных ископаемых Украины, закончилась провалом.

Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс обвинили Зеленского в «неуважении к США», после чего украинскому лидеру, как сообщил американский чиновник, было предложено покинуть Белый дом. Американские чиновники и находящиеся в Белом доме журналисты указывали, что украинская делегация после перерыва просила продолжить встречу, но их всё равно попросили удалиться.

Особый накал, по утверждению издания Reuters, возник, когда Вэнс заговорил о необходимости дипломатии для урегулирования конфликта. Зеленский, сложив руки, возразил, что Путину нельзя доверять, и упрекнул Вэнса в том, что тот никогда не был в Украине.

Зеленский: «О какой дипломатии вы говорите, Джей Ди?» (после упоминания о неудачных попытках дипломатии с Россией).

Вэнс: «Я говорю о той дипломатии, которая положит конец разрушению вашей страны».

Зеленский также прямо призвал Трампа «не идти на компромиссы с убийцей», имея в виду российского президента.

Как сообщил CNN, далее Трамп и Вэнс повысили голос на Зеленского, обвиняя его в том, что он мешает заключению мирного соглашения с Россией и недостаточно благодарен за американскую помощь.

Трамп: «Вы сейчас не в очень хорошем положении. Вы сами загнали себя в очень плохое положение. У вас сейчас нет карт. С нами у вас появятся козыри».

Зеленский: «Я не играю в карты».

Трамп: «Вы играете в азартные игры на жизни миллионов людей. Вы играете в азартные игры с Третьей мировой войной».

Вэнс: «Вы проявляете неуважение».

Трамп: «Вы совсем не благодарны. И это нехорошо».

Вэнс: «Вы хоть раз сказали „спасибо“?»

Трамп, чья команда заявила, что он и Вэнс «встали на защиту американцев», после встречи обвинил Зеленского в неуважении к США в своём аккаунте в Truth Social: «Я пришёл к выводу, что президент Зеленский не готов к миру, если в нём участвует Америка. Он может вернуться, когда будет готов к миру».

Он также добавил, что Зеленский неуважительно вёл себя «в заветном Овальном кабинете».

Позже, покидая Белый дом и отправляясь в свою резиденцию во Флориде, Трамп заявил журналистам, что Зеленскому нужно признать необходимость немедленного прекращения огня.

«Он должен сказать: „Я хочу мира“. Он не должен стоять там и говорить: „Путин то, Путин это“, все негативные вещи. Он должен сказать: „Я хочу мира. Я больше не хочу воевать“», — заявил Трамп.

В интервью Fox News Зеленский на вопрос о возможности восстановления отношений с Трампом ответил «Да, конечно» и выразил сожаление случившимся, добавив «Мне жаль». При этом, он не считает, что должен извиняться, поскольку «не сделал ничего плохого».

Срыв сделки по минералам и угроза отказа в поддержке

Одним из последствий срыва встречи стал отказ от подписания широко разрекламированного соглашения о совместной разработке украинских минеральных ресурсов, на которое Киев возлагал большие надежды в плане привлечения поддержки со стороны Трампа и республиканцев в Конгрессе США. Как сообщил Reuters высокопоставленный представитель Белого дома, Трамп пока не заинтересован в возвращении к этому вопросу.

Кроме того, Трамп пригрозил прекратить поддержку Украины со стороны США. «Вы либо заключите сделку, либо мы уйдём, и если мы уйдём, вы будете разбираться с этим сами. Я не думаю, что это будет красиво», — заявил Трамп Зеленскому. Он также добавил: «Как только мы подпишем это соглашение, вы окажетесь в гораздо лучшем положении. Но вы совсем не благодарны, и это некрасиво. Если честно, это некрасиво».

Трамп отдельно отметил: «Это я позволил вам быть крутым парнем, — сказал Трамп украинскому лидеру. — Не думаю, что вы были бы крутым парнем без Соединённых Штатов».

Реакция в Европе и США

Европейские лидеры поспешили выразить солидарность с Зеленским. Хотя они прямо не критиковали Трампа, их заявления ясно показали, что они поддерживают Киев, что может свидетельствовать о серьёзном расколе между США и Европой по вопросу войны в Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон написал в соцсети Х: «Уважение тем, кто с самого начала сражается. Потому что они сражаются за своё достоинство, свою независимость, за своих детей и за безопасность Европы».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антонио Коста заявили в совместном сообщении, что: «Ваше достоинство прославляет храбрость украинского народа».

«Будьте сильны, будьте храбры, будьте бесстрашны. Вы никогда не одиноки», — написали они. — «Мы продолжим работать с вами ради справедливого и прочного мира».

В скором времени покидающий пост канцлера Германии Олаф Шольц заявил: «Никто не хочет мира больше, чем украинцы».

Фридрих Мерц, которого прочат в приёмники Шольца, высказался в поддержку Украины и добавил: «Мы никогда не должны путать агрессора и жертву в этой ужасной войне».

Ряд глав государств и правительств стран Европы, включая Бельгию, Хорватию, Чехию, Эстонию, Финляндию, Ирландию, Латвию, Литву, Люксембург, Молдову, Нидерланды, Португалию, Словению, Испанию и Швецию, также выразили свою поддержку Украине.

При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал американского президента, написав в соцсети X: «Сильные люди заключают мир, слабые — войну. Сегодня президент Дональд Трамп смело выступил за мир. Даже если многим было трудно это переварить. Спасибо, господин президент!»

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила следующее: «Сегодня стало ясно, что свободному миру нужен новый лидер. Нам, европейцам, предстоит принять этот вызов». И добавила, что Европа нарастит помощь Украине.

В то же время, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая поддерживает Украину, но имеет прочные связи с Трампом, попыталась сбалансировать свой ответ. Она предложила провести саммит с участием США, европейских стран и союзников, чтобы обсудить «как справиться с величайшими вызовами сегодняшнего дня, начиная с Украины». Разногласия Запада делают всех слабее, а их оппонентов — сильнее, как отметила премьер.

Реакция в Конгрессе США на инцидент была неоднозначной. Республиканцы разделились во мнениях, в то время как демократы подвергли действия Трампа резкой критике. Так, сенатор-демократ от штата Род-Айленд, Джек Рид, назвал встречу «политической засадой и позорным провалом американского лидерства».

Сенатор от штата Южная Каролина, республиканец Линдси Грэм призвал Зеленского извиниться. Он также отметил: «То, что я увидел в Овальном кабинете, было неуважительно, и я не знаю, сможем ли мы когда-либо вести дела с Зеленским снова. Думаю, большинство американцев увидели парня, с которым они не хотели бы иметь деловых отношений. То, как он вёл встречу, то, как он противостоял президенту, было просто за гранью». А также рассказал, что общался с Зеленским в пятницу утром. И, среди прочего, просил того не поддаваться на провокации.

Бывший президент России Дмитрий Медведев, похоже, злорадствовал по поводу случившегося, написав в Telegram, что украинский лидер получил «лютую выволочку».

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своём телеграм-канале указал: «Сила Украины — в единстве». И заверил, что украинские войска поддерживают Зеленского.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что Трамп отказался от того, что называл Зеленского диктатором. Позже сторонники американского президента заявили, что таким образом Штаты улучшали фон перед встречей.

«Разве я такое говорил?» — Трамп открестился от заявления, в котором назвал Зеленского «диктатором»