Опубликовано: 13.03.2025 18:23 , Обновлено: 13.03.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко скептически оценил планы Евросоюза по масштабному перевооружению и созданию «ядерного зонтика» для стран-членов ЕС. Об этом он заявил в беседе с журналистами в Кремле.

Комментируя предложенный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен план перевооружения Европы стоимостью 800 млрд евро, Лукашенко задался вопросом, где ЕС возьмёт такие средства.

По его мнению, существует альтернативный «абсолютно открытый, честный, мирный путь», к которому подталкивает конфликт в Украине: «Хватит, навоевались, давайте уже жить дружно и выстраивать нормальную политику».

При этом он отметил, что для начала переговоров о мире в Украине нужно, чтобы «россияне на это согласились». По его словам, им «сложно сейчас согласиться в силу того, что на фронте у них полегче». Он добавил, что у россиян «большие козыри в руках», ссылаясь на лексику, которую часто использует Дональд Трамп.

Лукашенко также отметил, что народы стран Евросоюза «привыкли жить хорошо», в том числе за счёт дешёвых ресурсов из России, а теперь, когда этого нет, «поднялись».

Относительно «ядерного зонтика», предложенного президентом Франции Эммануэлем Макроном, Лукашенко усомнился в его осуществимости: «Им бы этот „зонтик“ надо над Францией не потерять. А не то, что они этот „зонтик“ над всей Европой будут держать».

Он также предположил, что Макрону стоило бы для начала «поделиться ядерным оружием с Германией» — «вечным историческим своим врагом», несмотря на нынешнее «замирение».

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На данный момент в ЕС только Париж владеет собственным ядерным оружием, в том числе носителями — подводными лодками. На прошлой неделе президент Франции ответил на призыв кандидата в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Фридриха Мерца расширить «ядерный зонтик» страны на всю Европу.

Эммануэль Макрон пообещал начать «дебаты о защите наших европейских континентальных союзников посредством нашего сдерживания». Но уточнил, что любое решение о применении ядерного оружия Франции останется только в руках французского президента.

В Литве и Польше уже ответили на это предложение французского президента.

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«Поэтому Урсула, наверное, ни разу не видела не то что современные средства поражения — ракеты и прочее, — она пистолета нормального не видела, а уже мыслит глобально в плане вооружений, создания европейской армии», — заметил Лукашенко, комментируя инициативу фон дер Ляйен.

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 4 марта представила план перевооружения Европы (ReArm Europe), состоящий из пяти пунктов, пообещав «мобилизовать» порядка 800 млрд евро для построения «безопасной и устойчивой Европы». Суть плана сводится к ускоренному развитию оборонной промышленности в регионе, а также предусматривает оказание поддержки Украины.

«Мы живем в самое важное и опасное время. Мне не нужно описывать серьезную природу угроз, с которыми мы сталкиваемся. Или разрушительные последствия, которые нам придется пережить, если эти угрозы сбудутся. Настоящий вопрос, который стоит перед нами, заключается в том, готова ли Европа действовать так решительно, как того требует ситуация», — заявила фон дер Ляйен.

Совет ЕС этот план одобрил.

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Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что президент Польши обратился к США с инициативой разместить ядерное оружие.

«Россия даже не колебалась» — Президент Дуда призвал США разместить в Польше ядерное оружие