Опубликовано: 13.03.2025 14:13 , Обновлено: 13.03.2025

Президент Польши Анджей Дуда обратился к США с призывом разместить ядерное оружие на территории страны. По его мнению, это стало бы сдерживающим фактором против возможной российской агрессии, сообщило издание Financial Times.

Дуда заявил, что «очевидно», что американский президент Дональд Трамп может передислоцировать в Польшу американские ядерные боеголовки, хранящиеся в Западной Европе или США. По словам польского президента, он недавно обсуждал этот вопрос со специальным посланником США по Украине Китом Келлогом.

«Границы НАТО сдвинулись на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя должен произойти и сдвиг инфраструктуры НАТО на восток. Для меня это очевидно, — сказал Дуда в интервью Financial Times. — Я думаю, что не только пришло время, но и было бы безопаснее, если бы это оружие уже было здесь».

Как отметило издание, Дуда пытается возродить проект «совместного использования ядерного оружия», который он безуспешно представлял администрации Джо Байдена в 2022 году. Во времена «холодной войны» коммунистический режим Польши размещал советские ядерные боеголовки, но размещение такого оружия на этот раз под контролем США будет расценено Кремлём как серьёзная угроза, предположило Financial Times.

Дуда отметил, что окончательное решение о размещении американского ядерного оружия остаётся за Трампом. Однако он обратил внимание на ситуацию с российским тактическим ядерным оружием в Беларуси. «Россия даже не колебалась, когда перебрасывала своё ядерное оружие в Беларусь, — сказал Дуда. — Они ни у кого не спрашивали разрешения».

Издание отметило, что призыв Дуды разместить ядерное оружие подчёркивает растущую обеспокоенность в Польше (и в других странах региона) по поводу возможного усиления России после мирных переговоров с Украиной при посредничестве Трампа.

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Польский президент также упомянул предложение Эммануэля Макрона распространить «ядерный зонтик» Франции на европейских союзников, назвав его альтернативой усилению защиты. При этом он высказался против предложения премьер-министра Польши Дональда Туска о создании собственного ядерного арсенала, сочтя, что на это «потребуются десятилетия».

Кроме этого Дуда раскритиковал главу МИД Польши Радослава Сикорского за конфликт в соцсетях с госсекретарём США Марко Рубио и сторонником Трампа Илоном Маском по поводу доступа Украины к спутниковой системе Starlink. Дуда назвал вмешательство Сикорского «совершенно ненужным», добавив, что нужно вести дискуссии с американской администрации «по дипломатическим каналам», а не в Твиттере (ныне X).

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