Глава Еврокомиссии представила план перевооружения Европы на 800 млрд евро

Опубликовано: 04.03.2025 14:04 , Обновлено: 04.03.2025

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 4 марта представила план перевооружения Европы (ReArm Europe), пообещав "мобилизовать" порядка 800 млрд евро для построения "безопасной и устойчивой Европы". Суть плана сводится к ускоренному развитию оборонной промышленности в регионе, а также предусматривает оказание поддержки Украины.

План ReArm Europe фон дер Ляйен направила лидерам стран-участниц ЕС, которые планируют принять участие в заседании Европейского совета, намеченного на этот четверг, 6 марта. Суть плана, состоящего из пяти частей, были кратко изложена на официальном сайте Еврокомиссии.

Как пояснила фон дер Ляйен, её предложения сфокусированы на том, как использовать все имеющиеся в распоряжении ЕС “финансовые рычаги”, чтобы помочь государствам-членам “быстро и значительно увеличить расходы на оборонный потенциал” как в краткосрочной, так и в более долгосрочной перспективе - в течение ближайшего десятилетия.

“Мы живем в самое важное и опасное время. Мне не нужно описывать серьезную природу угроз, с которыми мы сталкиваемся. Или разрушительные последствия, которые нам придется пережить, если эти угрозы сбудутся. Настоящий вопрос, который стоит перед нами, заключается в том, готова ли Европа действовать так решительно, как того требует ситуация”, - заявила фон дер Ляйен.

В чём суть плана ReArm Europe?

Первая часть плана ReArm Europe заключается в том, чтобы позволить странам ЕС отклоняться от бюджетных параметров на национальном уровне, утверждённых в Пакте стабильности и роста, разрешив направлять дополнительные расходы на оборону. Согласно оценке ЕК, если государства-члены увеличат свои расходы на оборону в среднем на 1,5% от ВВП, это позволит дополнительно привлечь на оборонные цели сумму в 650 млрд евро в течение следующих четырех лет.

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Второе предложение заключается в создании нового финансового инструмента - кредита до 150 млрд евро, который государства-члены ЕС смогут также инвестировать в оборону. Речь идёт о совместных закупках систем противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерийских систем, ракет и боеприпасов, беспилотников и систем борьбы с беспилотниками, а также обеспечении кибербезопасности.

Использовать этот инструмент ЕС, по словам фон дер Ляйен, сможет в том числе для усиления поддержки Украины и закупки военного оборудования для неё.

“Такой подход совместных закупок сократит расходы, уменьшит фрагментацию, повысит оперативную совместимость и укрепит нашу оборонно-промышленную базу. И это может принести пользу Украине”, - высказала своё мнение глава Еврокомиссии.

Третий пункт в плане ReArm Europe сводится к использованию действующих бюджетных инструментов Евросоюза на оборонные цели. Речь идет о тех средствах, которые участницы Союза получают в рамках политики сплочения. Их предложили также инвестировать в оборону.

Четвёртый и пятый пункт плана предполагает “мобилизацию” частного капитала, задействовав такие финансовые институты, как Европейский инвестиционный банк и новая инициатива ЕС - Союз сбережений и инвестиций.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа “готова взять на себя ответственность” и при этом выразила готовность к “продолжению тесного сотрудничества с партнерами по НАТО”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо связал вопросы предоставления Украине финансовой и военной поддержки от лица Европейского союза с транзитом газа в Европу. Политик пригрозил заблокировать грядущий саммит европейских лидеров, если на нём не поднимут тему прекращения Киевом транзита газа.

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