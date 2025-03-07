Совет ЕС одобрил план перевооружения на 800 млрд евро. Венгрия отказалась подписать одну из деклараций

Опубликовано: 07.03.2025 08:49 , Обновлено: 07.03.2025

Лидеры 27 стран ЕС 6 марта в ходе специального саммита Европейского совета в Брюсселе одобрили план по укреплению обороноспособности альянса, предложенный ранее председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В то же время декларацию о поддержке Украины, которую отдельно обсуждали участники саммита, единогласно принять не удалось - документ отказался подписывать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По итогам саммита на официальном сайте Европейского совета выложили краткие выводы состоявшейся встречи и заключённых договорённостей по обороне ЕС. В них, в частности, говорится о необходимости “существенно увеличить расходы на оборону”, поскольку ЕС усмотрел для себя “экзистенциальный вызов” в нынешней войне России против Украины.

“В этом контексте ЕС ускорит мобилизацию необходимых инструментов и финансирования для укрепления безопасности ЕС и защиты наших граждан. При этом ЕС усилит свою общую оборонную готовность, сократит свою стратегическую зависимость, устранит критические пробелы в возможностях и соответственно укрепит европейскую оборонную технологическую и промышленную базу по всему Союзу”, - пообещали участники саммита.

В итоговом документе прописали поддержку плана ReArm Europe, озвученного ранее Урсулой фон дер Ляйен, который предусматривает “мобилизацию” порядка 800 млрд евро для перевооружения Европы. Стороны, подписавшие итоговый документ, призвали Европейскую комиссию как можно быстрее воплотить план в конкретные предложения. Европейский совет пообещал вернуться к этому вопросу на заседаниях в марте и июне этого года.

Что в декларации по Украине, не подписанной Венгрией?

Декларацию по Украине,несмотря на все усилия председателя Европейского совета Антониу Кошты, подписали лишь 26 из 27 участников саммита. В документе, который премьер-министр Венгрии категорически отказался подписывать, страны ЕС декларировали следующие ключевые принципы европейской поддержки Киеву:

никаких мирных переговоров не может быть без участия Украины;

никаких переговоров, затрагивающих интересы европейской безопасности, не может быть без участия представителей ЕС;

любое перемирие или прекращение огня должно иметь целью заключение полноценного мирного соглашения и должно предусматривать надёжные и убедительные гарантии безопасности для Украины;

независимость, суверенитет и территориальная целостность Украины не должны ставиться под вопрос.

Антониу Кошта на пресс-конференции, организованной по итогам саммита, признал, что у Венгрии “другой стратегический подход к Украине”.

“Но она изолирована внутри ЕС. Мы уважаем подход Венгрии, но 26 - это больше, чем 1”, - прокомментировал Кошта право вето, которым воспользовались венгерские власти.

Планируется, что вопрос поддержки Украины будет поднят вновь на следующем саммите ЕС, намеченном на 20-21 марта. Кошта выразил надежду на то, что к тому времени Брюсселю удастся “преодолеть венгерское сопротивление”.

Ранее Telegraf.news рассказал, в чём именно заключается план ReArm Europe, состоящий из пяти ключевых пунктов и предусматривающий оказание поддержки Украины.

Глава Еврокомиссии представила план перевооружения Европы на 800 млрд евро